Kinh tế

Thị trường

Thời trang hè lên kệ, đa dạng mẫu mã

Nguyễn Liễu - Hà An
(Baohatinh.vn) - Chưa vào mùa cao điểm nắng nóng nhưng hiện nay, các cửa hàng kinh doanh thời trang tại Hà Tĩnh bắt đầu trưng bày sản phẩm hè với đa dạng mẫu mã.

bqbht_br_ued.jpg
Những ngày này, dọc các tuyến đường ở phường Thành Sen như: Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Trần Phú, Hà Huy Tập…, nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang đã bắt đầu bày bán các sản phẩm hè với đa dạng mẫu mã.
Tại cửa hàng Yody (đường Trần Phú), thời điểm này, các mẫu áo polo, áo phông được bày bán khá đa dạng. Năm nay, có cửa hàng chú trọng đến đồ bộ cho cả gia đình.
Tại cửa hàng Yody (đường Trần Phú), thời điểm này, các mẫu áo polo, áo phông được bày bán khá đa dạng. Năm nay, có cửa hàng chú trọng đến đồ bộ cho cả gia đình.
bqbht_br_anh-88.jpg
bqbht_br_anh-55-9783.jpg
Chị Hoàng Thị Huế - quản lý cửa hàng chia sẻ: “Từ đầu tháng 3, chúng tôi đã trưng bày các sản phẩm thời trang hè như: áo phông, chân váy, sơ mi, quần short… phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, đón đầu đợt nắng nóng và những ngày nghỉ lễ trong tháng 4. Hiện giá mặt hàng thời trang hè tương đối ổn định, dao động từ 150.000 – 450.000 đồng/sản phẩm. Những ngày qua, lượng khách mua sắm tại cửa hàng tăng đáng kể”.
bqbht_br_anh-22.jpg
Tại cửa hàng Savani (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen), các sản phẩm hè thường được bày bán từ đầu tháng 3.
﻿bqbht_br_112quss.jpg
bqbht_br_ewqs.jpg﻿
Để phục vụ nhu cầu của người dân, cửa hàng nhanh chóng cập nhật các xu hướng, thiết kế mới, ưu tiên các chất liệu mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người mặc.
bqbht_br_23321.jpg
bqbht_br_anh-120.jpg
Chị Trần Thị Anh (xã Mai Phụ) cho biết: “Khoảng 1 tuần trở lại đây, khi thời tiết bắt đầu nắng ấm, tôi đã chủ động mua sắm thêm một vài mẫu trang phục hè cho cả gia đình. Tôi chọn mẫu đơn giản, chú trọng vào chất liệu thoáng mát”.
﻿bqbht_br_anh-999.jpg
bqbht_br_anh-77.jpg
Thời điểm này, cửa hàng quần áo LeiKa (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) đã "lên kệ" áo sơ mi, váy công sở... với đa dạng mẫu mã, chất liệu thoáng khí.
bqbht_br_eww.jpg
bqbht_br_66666666666666.jpg
Không chỉ tại các thương hiệu thời trang lớn, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ cũng bắt đầu ra mắt các chương trình bán hàng mùa hè với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm.
bqbht_br_anh-110.jpg
Năm nay, các màu xanh, vàng, trắng, be… trở thành gam màu chủ đạo được nhiều khách hàng lựa chọn.
bqbht_br_112qu.jpg
Chị Trần Yến Nhi - chủ shop thời trang trên đường Xuân Diệu (phường Thành Sen) chia sẻ: “Từ ngày 20/3, chúng tôi đã bắt đầu trưng bày các sản phẩm thời trang hè như: áo polo, quần short, áo sơ mi. Khoảng 1-2 tuần tới, cửa hàng sẽ bổ sung thêm nhiều sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của khách”.
﻿bqbht_br_anh-55.jpg
bqbht_br_anh-33.jpg
Đối với các sản phẩm mới nhập, nhân viên tiến hành kiểm tra chất lượng, xử lý lỗi (nếu có) và là phẳng trước khi đưa lên kệ trưng bày.
bqbht_br_443.jpg﻿
bqbht_br_2222.jpg﻿
bqbht_br_anh-11.jpg
Các mẫu áo được trưng bày đa dạng về kiểu dáng, phong cách, phù hợp với khách hàng trẻ.
bqbht_br_2113e.jpg
bqbht_br_img-4218.jpg
bqbht_br_qqqqq.jpg
Ngoài mặt hàng quần áo, các cửa hàng còn bày bán thêm nhiều loại phụ kiện giúp khách hàng dễ dàng phối đồ.
bqbht_br_qqem-u.jpg
Khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, đồ hè bắt đầu được bày bán đa dạng, phong phú về mẫu mã.
bqbht_br_qanh-44.jpg
Sự chủ động về nguồn cung hàng hoá, đón đầu các đợt cao điểm mua sắm của các chủ cửa hàng kinh doanh hứa hẹn giúp thị trường thời trang hè tại Hà Tĩnh sớm trở nên sôi động. Đây cũng là cơ hội để ngành kinh doanh thời trang tăng trưởng doanh thu trong những tháng cao điểm du lịch hè.

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.