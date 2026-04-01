Thời trang hè lên kệ, đa dạng mẫu mã

(Baohatinh.vn) - Chưa vào mùa cao điểm nắng nóng nhưng hiện nay, các cửa hàng kinh doanh thời trang tại Hà Tĩnh bắt đầu trưng bày sản phẩm hè với đa dạng mẫu mã.
Chị Hoàng Thị Huế - quản lý cửa hàng chia sẻ: “Từ đầu tháng 3, chúng tôi đã trưng bày các sản phẩm thời trang hè như: áo phông, chân váy, sơ mi, quần short… phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, đón đầu đợt nắng nóng và những ngày nghỉ lễ trong tháng 4. Hiện giá mặt hàng thời trang hè tương đối ổn định, dao động từ 150.000 – 450.000 đồng/sản phẩm. Những ngày qua, lượng khách mua sắm tại cửa hàng tăng đáng kể”.
Để phục vụ nhu cầu của người dân, cửa hàng nhanh chóng cập nhật các xu hướng, thiết kế mới, ưu tiên các chất liệu mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người mặc.
Chị Trần Thị Anh (xã Mai Phụ) cho biết: “Khoảng 1 tuần trở lại đây, khi thời tiết bắt đầu nắng ấm, tôi đã chủ động mua sắm thêm một vài mẫu trang phục hè cho cả gia đình. Tôi chọn mẫu đơn giản, chú trọng vào chất liệu thoáng mát”.
Thời điểm này, cửa hàng quần áo LeiKa (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) đã "lên kệ" áo sơ mi, váy công sở... với đa dạng mẫu mã, chất liệu thoáng khí.
Không chỉ tại các thương hiệu thời trang lớn, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ cũng bắt đầu ra mắt các chương trình bán hàng mùa hè với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm.
Đối với các sản phẩm mới nhập, nhân viên tiến hành kiểm tra chất lượng, xử lý lỗi (nếu có) và là phẳng trước khi đưa lên kệ trưng bày.
Các mẫu áo được trưng bày đa dạng về kiểu dáng, phong cách, phù hợp với khách hàng trẻ.
Ngoài mặt hàng quần áo, các cửa hàng còn bày bán thêm nhiều loại phụ kiện giúp khách hàng dễ dàng phối đồ.
