Hà Tĩnh siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản chống khai thác IUU

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 2338 /UBND-NL3 ngày 25/3/2026 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tàu cá, kiểm soát, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, nhằm khắc phục tồn tại, đáp ứng yêu cầu của đoàn kiểm tra Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)

Thời gian qua, các sở, ngành và địa phương ven biển đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt một số kết quả tích cực như 100% tàu cá thực hiện cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT), không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn một số tồn tại, nhất là đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Chính quyền địa phương phường Hải Ninh cùng lực lượng bộ đội biên phòng hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm eCDT.

Để khắc phục các hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy sản; tập trung hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy trình xuất, nhập cảng trên hệ thống eCDT; ghi chép nhật ký khai thác điện tử và chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và việc truy xuất nguồn gốc theo đúng quy định.

Sở NN&MT được giao chủ trì triển khai đồng bộ hệ thống eCDT; chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo việc cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản kịp thời, chính xác; đôn đốc việc lắp đặt, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị giám sát hành trình (VMS). Phối hợp kiểm tra các cơ sở chế biến, nhất là các đơn vị sử dụng nguyên liệu nhập khẩu; chỉ đạo Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh thường xuyên rà soát, đối khớp số liệu tàu cá ra vào cảng với số liệu tàu cá xuất nhập bến qua các đồn/trạm biên phòng trên địa bàn.

Lực lượng biên phòng thường xuyên nhắc nhở chủ tàu đánh bắt trên địa bàn không được xâm phạm vùng biển nước ngoài, không được đánh bắt sai vùng biển quy định, không sử dụng chất nổ và xung điện đánh bắt theo kiểu tận diệt.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát tàu cá tại cửa biển, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện; yêu cầu thiết bị giám sát hành trình VMS duy trì hoạt động liên tục đối với tàu từ 15m trở lên; tổ chức tuần tra liên ngành trên biển, xử lý nghiêm các hành vi khai thác sai vùng, sử dụng ngư cụ cấm, vi phạm quy định pháp luật.

UBND các xã, phường ven biển chú trọng công tác quản lý chặt chẽ đội tàu cá; kiểm soát việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác; không để phát sinh tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên nhưng không thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác theo quy định.

UBND xã Lộc Hà và Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) tổ chức ra mắt mô hình tổ tự quản, tổ tuyên truyền và Ban Chỉ đạo đấu tranh chống khai thác IUU trên địa bàn xã.

Các địa phương phân công cán bộ theo dõi, quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; cập nhật thường xuyên vị trí neo đậu và yêu cầu chủ tàu duy trì kết nối VMS 24/7, kể cả khi neo đậu tại bờ. Yêu cầu các chủ tàu có chiều dài từ 6m trở lên phải cập cảng để bốc dỡ sản phẩm khai thác, thực hiện việc đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ số đăng ký theo đúng quy định, bao gồm cả các tàu cá không tham gia hoạt động khai thác, hoàn thành trước ngày 20/4/2026.