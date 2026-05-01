Nhiều người dân, du khách về với lễ hội chùa Kim Dung

(Baohatinh.vn) - Lễ hội chùa Kim Dung ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) mang đậm giá trị văn hóa, thu hút hàng nghìn lượt du khách, đạo hữu tìm về.
Chùa Kim Dung là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được công nhận năm 2003. Ngôi cổ tự tọa lạc giữa lưng chừng núi Bằng Sơn, thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà. Theo sử liệu, chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII để thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Thánh Mẫu và gắn với câu chuyện Kim Dung với Chữ Đồng Tử về núi Nam Giới học cách kinh doanh buôn bán.
Nơi đây còn lưu dấu những bước chân lịch sử của Trang Vương, Hưng Đạo Vương trong những lần kinh lý phương Nam; các bậc hiền nhân quân tử nổi tiếng từng qua đây du ngoạn; đồng thời là địa chỉ đỏ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.
Về lễ hội, các du khách, đạo hữu gần xa đã cùng nhau thành tâm thắp hương, dâng hoa cúng Phật và tưởng nhớ công đức tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, an dân. Trong khói hương trầm mặc, mọi người cùng nhau gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp, cầu cho quốc thái, dân an, sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu, tai ương tiêu tán...
Những năm qua, được sự quan tâm của địa phương, sự đồng hành của đạo hữu và các tổ chức, cá nhân hảo tâm nên chùa Kim Dung đã được tôn tạo khang trang. Lễ hội chùa Kim Dung từ lâu đã trở thành nơi Nhân dân và du khách giao lưu văn hóa, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và cùng nhau bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn ngày càng văn minh, phong phú.
