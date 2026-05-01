Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Nhiều người dân, du khách về với lễ hội chùa Kim Dung

Tiến Dũng - Giang Nam
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ hội chùa Kim Dung ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) mang đậm giá trị văn hóa, thu hút hàng nghìn lượt du khách, đạo hữu tìm về.

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5 (tức ngày 14 và 15/3 âm lịch), xã Lộc Hà cùng Ban Hộ tự chùa Kim Dung và Nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội truyền thống chùa Kim Dung với nhiều hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa.
Chùa Kim Dung là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được công nhận năm 2003. Ngôi cổ tự tọa lạc giữa lưng chừng núi Bằng Sơn, thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà. Theo sử liệu, chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII để thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Thánh Mẫu và gắn với câu chuyện Kim Dung với Chữ Đồng Tử về núi Nam Giới học cách kinh doanh buôn bán.
Nơi đây còn lưu dấu những bước chân lịch sử của Trang Vương, Hưng Đạo Vương trong những lần kinh lý phương Nam; các bậc hiền nhân quân tử nổi tiếng từng qua đây du ngoạn; đồng thời là địa chỉ đỏ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.
Hằng năm, cứ đến ngày lễ hội truyền thống của chùa, hàng nghìn lượt du khách và các thiện nam, tín nữ trong và ngoài xã đã tề tựu về đây dâng hương, dâng hoa, lễ vật với tấm lòng thành kính nhất.
Trong không gian linh thiêng, trầm mặc của ngôi cổ tự hàng trăm năm tuổi, mùa lễ hội năm nay diễn ra với nhiều nghi lễ mang đậm màu sắc Phật giáo như: cầu quốc thái dân an, cúng Phật, cúng tổ, thắp nến hoa đăng, rước lễ và khóa lễ...
Nhờ chuẩn bị tốt nên tất cả các hoạt động trong lễ hội đều được tổ chức trang nghiêm, chu đáo và đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Về lễ hội, các du khách, đạo hữu gần xa đã cùng nhau thành tâm thắp hương, dâng hoa cúng Phật và tưởng nhớ công đức tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, an dân. Trong khói hương trầm mặc, mọi người cùng nhau gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp, cầu cho quốc thái, dân an, sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu, tai ương tiêu tán...

Những năm qua, được sự quan tâm của địa phương, sự đồng hành của đạo hữu và các tổ chức, cá nhân hảo tâm nên chùa Kim Dung đã được tôn tạo khang trang. Lễ hội chùa Kim Dung từ lâu đã trở thành nơi Nhân dân và du khách giao lưu văn hóa, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và cùng nhau bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn ngày càng văn minh, phong phú.

Ông Lê Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà

Tin liên quan

Tags:

#Lễ hội chùa Kim Dung #Chùa Kim Dung ở xã Lộc Hà #Lễ hội truyền thống ở Lộc Hà #Du khách về lễ hội chùa Kim Dung

Chủ đề Lễ hội

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề "Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm" bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn "Ông tù và" của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Truyện ngắn "Bộ quân phục mới" của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
