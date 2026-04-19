Đông đảo du khách về trẩy hội chùa Chân Tiên

Có rất nhiều sự tích nói về nguồn gốc của chùa Chân Tiên, trong đó có câu chuyện chính mang nhiều màu sắc huyền bí. Tương truyền, xưa kia, các nàng tiên nữ trên trời xuống hạ giới thăm thú chốn nhân gian và đã chọn đỉnh Tiên An làm nơi dừng chân, tắm mát, vui chơi giữa chốn cảnh sắc như bồng lai tiên cảnh. Vì cảnh đẹp, nhiều hoa thơm, cỏ lạ nên khiến một số nàng tiên say sưa chẳng chịu rời đi và có nàng không may giẫm phải lông nhím bị thương, không thể đi lại nên phải dùng ngựa. Trước khi trở về trời, các nàng tiên đã lấy nước ở suối Ngọc để rửa chân nên đến nay còn lưu lại gót ngọc và dấu chân ngựa trên đá núi. Từ sự tích ấy, người dân trong vùng đã lập chùa để gửi gắm niềm tin vào cõi thiêng.

Không chỉ là chốn tâm linh, chùa Chân Tiên còn là “địa chỉ đỏ” của phong trào cách mạng. Giai đoạn 1930 – 1931, nơi đây từng là điểm liên lạc, cất giấu tài liệu, trốn tránh của những người tham gia cách mạng. Đặc biệt, vào ngày 25/4/1930, tại đây đã thành lập Chi bộ Yên Điềm – tiền thân của Đảng bộ xã Thịnh Lộc cũ (nay là xã Lộc Hà).