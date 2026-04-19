Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Đông đảo du khách về trẩy hội chùa Chân Tiên

Tiến Dũng - Giang Nam
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19/4, dòng người từ khắp nơi đổ về xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) để dâng hương, chiêm bái, vãn cảnh chùa Chân Tiên trong không khí linh thiêng, rộn ràng của mùa lễ hội.

bqbht_br_1.jpg
Tọa lạc trên đỉnh Tiên An, thuộc dãy núi Hồng Lĩnh, chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà) được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII) để thờ Phật Tổ và Thánh Mẫu. Ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Qua thời gian, ngôi chùa đã 3 lần được trùng tu và đang tiếp tục được tôn tạo, mở rộng.
bqbht_br_dt-dsc-1437.jpg
Lễ hội chùa Chân Tiên diễn ra vào ngày 2 – 3/3 âm lịch hằng năm. Năm nay, lễ hội trùng vào ngày 18 – 19/4 dương lịch. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội đã có khoảng 6 nghìn lượt tăng ni, Phật tử và du khách thập phương về trẩy hội.
bqbht_br_3.jpg
Cùng với du khách thập phương, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Lộc Hà đã đến chúc mừng, dâng hương, dâng hoa, đánh trống khai hội...
bqbht_br_dt-dsc-816801.jpg
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, bài bản với nhiều nghi thức Phật giáo. Từng hồi chuông, từng làn khói hương lan tỏa, tạo nên không gian tĩnh tại, đưa con người trở về với những giá trị tâm linh sâu lắng. Trong dòng người về trẩy hội, ai cũng thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân, các vị thánh thần đã có công dựng nước, giữ nước.
bqbht_br_5.jpg
Còn ở các khu vực tổ chức phần hội, không khí sôi nổi, đoàn kết với nhiều hoạt động như: diễn văn nghệ quần chúng, múa lân; thi đấu kéo co, cờ tướng, đi cà kheo, bóng chuyền bãi biển; tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đập niêu, nhảy bao bố…
bqbht_br_4.jpg
Về với lễ hội chùa Chân Tiên năm nay, du khách còn được hòa mình trong cảnh quan non nước hữu tình trên đỉnh non Hồng. Từ núi Tiên An, du khách có thể khám phá động Trúc, động Mai, động Thạch Thất, động Đá Người; chiêm ngưỡng bàu Tiên, suối Ngọc, giếng Tiên, thạch Kim Quy… Ngoài ra, du khách còn có thể xuống tắm biển Lộc Hà và thưởng thức các loại đặc sản của vùng đất này…

Có rất nhiều sự tích nói về nguồn gốc của chùa Chân Tiên, trong đó có câu chuyện chính mang nhiều màu sắc huyền bí. Tương truyền, xưa kia, các nàng tiên nữ trên trời xuống hạ giới thăm thú chốn nhân gian và đã chọn đỉnh Tiên An làm nơi dừng chân, tắm mát, vui chơi giữa chốn cảnh sắc như bồng lai tiên cảnh. Vì cảnh đẹp, nhiều hoa thơm, cỏ lạ nên khiến một số nàng tiên say sưa chẳng chịu rời đi và có nàng không may giẫm phải lông nhím bị thương, không thể đi lại nên phải dùng ngựa. Trước khi trở về trời, các nàng tiên đã lấy nước ở suối Ngọc để rửa chân nên đến nay còn lưu lại gót ngọc và dấu chân ngựa trên đá núi. Từ sự tích ấy, người dân trong vùng đã lập chùa để gửi gắm niềm tin vào cõi thiêng.

Không chỉ là chốn tâm linh, chùa Chân Tiên còn là “địa chỉ đỏ” của phong trào cách mạng. Giai đoạn 1930 – 1931, nơi đây từng là điểm liên lạc, cất giấu tài liệu, trốn tránh của những người tham gia cách mạng. Đặc biệt, vào ngày 25/4/1930, tại đây đã thành lập Chi bộ Yên Điềm – tiền thân của Đảng bộ xã Thịnh Lộc cũ (nay là xã Lộc Hà).

Tin liên quan

Tags:

#Lễ hội chùa Chân Tiên #Du khách về dự lễ chùa Chân Tiên #Thắp hương lễ Phật chùa Chân Tiên #Các trò vui chơi trong dịp lễ chùa Chân Tiên #Chùa Chân Tiên ở xã Lộc Hà

Chủ đề Lễ hội

