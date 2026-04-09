Sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm - gỡ khó cho học sinh cuối cấp

Nguyện vọng chính đáng của học sinh

Cùng với gần 120 học sinh lớp 9 của Trường THCS Hà Linh (xã Hà Linh), những ngày này, em Nguyễn Thị Gia Uyên – lớp 9B, đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Tuy nhiên, điều khiến em trăn trở nhất là điều kiện học tập, đặc biệt là việc học thêm để củng cố kiến thức trong giai đoạn “nước rút” đang gặp rất nhiều khó khăn.

Học sinh lớp 9B - Trường THCS Hà Linh chăm chú tiếp thu kiến thức ở lớp.

Gia Uyên chia sẻ: “Năm nay, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng (đóng trên địa bàn phường Thành Sen) để định hướng cho tương lai. Tuy nhiên, ở địa phương em, việc học thêm gặp nhiều khó khăn do không có trung tâm, giáo viên chủ yếu từ nơi khác đến giảng dạy nên chưa có điều kiện tổ chức dạy thêm theo quy định. Vì vậy, việc học của chúng em chủ yếu dựa vào giờ chính khóa và các buổi ôn tập tại trường. Với lượng kiến thức cần chuẩn bị cho kỳ thi, quỹ thời gian như vậy là chưa thực sự đáp ứng, nên em khá lo lắng”.

Chia sẻ với những trăn trở của học sinh, Trường THCS Hà Linh đã chủ động bố trí, động viên giáo viên các bộ môn tăng cường ôn tập, hỗ trợ kiến thức cho học sinh theo đúng quy định của Thông tư 29. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế và những ràng buộc về thời gian, hoạt động này mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu ôn luyện của các em trong giai đoạn cao điểm.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – giáo viên Trường THCS Hà Linh cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn có thêm thời gian để kèm cặp, ôn luyện cho học sinh, nhất là với các em cuối cấp. Tuy nhiên, quỹ thời gian cũng như quy định hiện hành còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nếu có cơ chế phù hợp, linh hoạt, giáo viên sẽ chủ động hơn trong việc hỗ trợ học sinh, nâng cao hiệu quả ôn tập”.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – giáo viên Trường THCS Hà Linh hỗ trợ học sinh hệ thống kiến thức.

Ở bậc THPT, câu chuyện ôn tập cho học sinh lớp 12 cũng đặt ra không ít trăn trở. Trước đây, hoạt động dạy thêm, ôn tập được tổ chức ngay tại trường với mức thu khoảng 8.000 đồng/tiết, mỗi buổi khoảng 24.000 đồng. Nhiều trường còn có cơ chế hỗ trợ ôn tập miễn phí cho học sinh hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, khi việc thực hiện các quy định được siết chặt theo Thông tư 29, hình thức ôn tập này không còn duy trì như trước.

Tại Trường THPT Can Lộc, sau giờ học chính khóa, nhiều học sinh có nhu cầu ôn thi đại học phải di chuyển quãng đường khoảng 10 km để tham gia các lớp học tại các cơ sở, nhóm học đã đăng ký kinh doanh theo quy định ở khu vực phường Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh. Việc đi lại xa, trong khi chi phí học tập tăng lên (dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/ca, khoảng 2 giờ) không chỉ gây vất vả mà còn trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình.

Em Nguyễn Ngọc Anh – học sinh lớp 12A1, Trường THPT Can Lộc chia sẻ: “Hiện nay, việc tự tìm lớp ôn tập bên ngoài khiến chúng em gặp không ít khó khăn về thời gian di chuyển và chi phí. Vì vậy, em rất mong nhà trường có thể bố trí thêm các lớp ôn luyện ngay tại trường, để việc học tập thuận lợi hơn, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách hệ thống, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Học sinh Trường THPT Can Lộc mong muốn được tăng thời lượng học thêm ở trường.

Sửa đổi Thông tư 29 - tháo gỡ “nút thắt”

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ 14/2/2025) đã bộc lộ một số bất cập trong quá trình triển khai. Cụ thể, tại Điều 4, quy định dạy thêm trong nhà trường chỉ áp dụng với một số đối tượng và không thu tiền, khiến nhu cầu ôn tập chưa được đáp ứng đầy đủ. Quy định giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy cũng gây khó khăn trong việc kèm cặp liên tục, hệ thống.

Tại Điều 6, yêu cầu dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin đã làm phát sinh thủ tục, chi phí, dẫn đến xu hướng chuyển dịch học thêm ra ngoài, gây áp lực cho phụ huynh và đặt ra thách thức trong công tác quản lý.

Ngày 8/4, sau quá trình lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT đã công bố điều chỉnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm theo hướng linh hoạt hơn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong nhà trường vẫn giữ mức tối đa 2 tiết/tuần/môn đối với 3 nhóm học sinh (chưa đạt, ôn thi học sinh giỏi và cuối cấp với hình thức miễn phí), song cho phép linh hoạt vượt ngưỡng này nếu học sinh có nhu cầu và được giám đốc sở GD&ĐT xem xét trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng. Thông tư sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong công tác ôn tập cho học sinh, đặc biệt ở giai đoạn “nước rút”.

Giáo viên Trường THCS Cẩm Trung tăng cường kỹ năng làm bài cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Lê Huấn – Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Trung (xã Cẩm Trung) thông tin: “Lâu nay, nhà trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên, nhiều thầy cô đã dạy vượt định mức tiết, nên việc tổ chức ôn tập cho học sinh gặp không ít khó khăn. Thời gian qua, chúng tôi đã động viên đội ngũ giáo viên tăng cường hỗ trợ học sinh, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp”.

Cùng chung niềm phấn khởi trước những điều chỉnh theo hướng phù hợp thực tiễn, cô Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc cho hay: “Việc sửa đổi Thông tư 29 theo hướng cho phép tổ chức dạy thêm trong nhà trường, nếu được thực hiện bài bản, sẽ giúp quản lý tốt hơn chất lượng, giảm chi phí cho phụ huynh và tạo điều kiện cho học sinh, nhất là các em ở vùng khó khăn được tiếp cận với việc ôn tập có hệ thống”.

Mặc dù đến ngày 15/5, các sửa đổi trong thông tư mới chính thức có hiệu lực, nhưng với học sinh THPT, từ thời điểm đó đến kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn còn một khoảng thời gian quan trọng để tăng tốc ôn tập. “Mong rằng, quãng thời gian này sẽ được tận dụng hiệu quả thông qua việc tổ chức các lớp ôn tập ngay tại trường, giúp chúng em củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi”, em Lê Thị Khánh Ly - lớp 12A8, Trường THPT Mai Thúc Loan (đóng trên địa bàn xã Mai Phụ) bày tỏ.

Việc sửa đổi Thông tư 29 tháo gỡ "nút thắt" cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm được ban hành nhằm tăng cường quản lý hoạt động này theo hướng minh bạch, chặt chẽ, góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan, bảo đảm quyền lợi của học sinh và giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung thông tư theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn được đánh giá là cần thiết, nhằm vừa đảm bảo hiệu quả quản lý, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng về ôn tập, củng cố kiến thức của học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp trong giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.