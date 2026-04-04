Truyền cảm hứng từ không gian đọc sách trong nhà trường

Nam Giang - Thúy Ngọc
(Baohatinh.vn) - Với nhiều cách làm sáng tạo, thư viện trường học ở Hà Tĩnh từng bước “khoác áo mới”, trở thành không gian truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh.

Giờ đọc sách tại thư viện Trường Tiểu học Tân Giang (phường Thành Sen) trở thành niềm mong chờ của học sinh, góp phần hình thành thói quen đọc và khơi dậy niềm say mê tri thức.
Những kệ sách được nhà trường bố trí khoa học, thân thiện, thuận tiện cho học sinh.
Giờ đọc sách thường linh hoạt, bao gồm các tiết đọc cố định trong thời khóa biểu, hoặc các khung giờ mở cửa tự do vào giờ ra chơi.
Trong tiết học tại thư viện, sau đọc sách, học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động như: kể chuyện theo sách, hoạt cảnh, viết cảm nhận, vẽ tranh…

Học sinh hào hứng kể chuyện.
Em Bùi Hoàng Khánh Linh (lớp 5B, Trường Tiểu học Tân Giang) chia sẻ: “Những hoạt động sau khi đọc sách giúp em nhớ bài lâu hơn và thêm yêu việc đọc sách mỗi ngày&quot;.
Cùng với việc đọc sách tại thư viện trường, thư viện góc lớp, học sinh Trường Tiểu học Tân Giang còn có những giờ phút hứng thú cùng với sách qua ngày hội đọc sách.
Tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ), mô hình “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện” được xây dựng với không gian mở, gần gũi thiên nhiên, góp phần tạo môi trường đọc thân thiện cho học sinh.
Không gian đọc sách ngoài trời mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp cô trò thư giãn và thêm hứng thú với việc đọc sách mỗi ngày.
Học sinh hào hứng đọc sách trong giờ ra chơi – hình ảnh đẹp lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.
Cùng với việc chú trọng xây dựng không gian mở giúp học sinh có điều kiện đọc sách mỗi lúc, mỗi nơi, Trường THCS Mỹ Châu còn tăng cường bổ sung nguồn sách, số hóa thư viện, đáp ứng nhu cầu đọc đa dạng của học sinh.
Em Lê Nguyễn Gia Hân (lớp 9A, Trường THCS Mỹ Châu) cho biết: "Thư viện của trường có nhiều đầu sách hay, lại có thể tra cứu tài liệu trực tuyến nên rất thuận tiện. Nhờ đó, em có thêm cơ hội tìm hiểu kiến thức mới, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân".
Tại Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà), phong trào xây dựng "Mô hình thư viện xanh", "Thư viện thân thiện" trong trường học đã thu hút học sinh tham gia.
Những cuốn sách bổ ích trở thành người bạn đồng hành, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh. Việc đổi mới không gian, đa dạng hoạt động, thư viện trường học đang lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc, nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh.

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp thư viện, mở rộng không gian đọc sách, làm giàu nguồn sách. Cùng với đó, các trường học cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa về đọc, kể chuyện, làm theo sách, số hóa thư viện, tạo điều kiện cho học sinh có thể tiếp cận sách mỗi lúc, mỗi nơi. Đến nay, hầu hết các trường học đã đầu tư xây dựng thư viện đạt chuẩn, trong đó nhiều trường học đã triển khai mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện, góp phần lan tỏa niềm say mê đọc sách trong mỗi học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Chức - chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.