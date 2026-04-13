Hà Tĩnh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn toàn tỉnh.

Các trường THCS đang tăng cường ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9.

Theo đó, 36 trường THPT công lập không chuyên sẽ tuyển tổng cộng 16.292 học sinh. Một số trường có chỉ tiêu cao như: THPT Hương Khê 668; THPT Kỳ Anh 645 học sinh; THPT Phan Đình Phùng 630 học sinh; THPT Nguyễn Huệ 624 học sinh; THPT Cẩm Bình 615 học sinh…

Đối với THPT Chuyên Hà Tĩnh, năm học 2026 - 2027 tuyển 455 học sinh với 13 lớp, gồm: 2 lớp Toán, 2 lớp tiếng Anh; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp, tiếng Trung – mỗi môn 1 lớp; sĩ số mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Riêng Trường TH-THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh sẽ căn cứ điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để xây dựng phương án tuyển sinh, trình sở GD&ĐT phê duyệt. Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh sau.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/5/2026.

Về phương thức tuyển sinh, các trường THPT công lập tiếp tục tổ chức thi tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Thí sinh dự thi 3 môn không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ngoài các môn thi chung (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) phải thi thêm 1 môn chuyên, riêng lớp chuyên tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc sử dụng tiếng Anh làm môn thi chuyên.

Điểm các môn không chuyên tính hệ số 1, điểm môn chuyên tính hệ số 3. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên (đã nhân hệ số).

