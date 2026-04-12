Giúp học sinh lớp 5 hoàn thiện kỹ năng, tự tin chuyển cấp

Giờ kiểm tra của lớp 5H - Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen), học sinh được làm bài trên giấy kẻ ngang để làm quen với cách trình bày và hình thức kiểm tra ở cấp THCS. Đây cũng là một trong những kỹ năng mà giáo viên chủ nhiệm chủ động rèn luyện, giúp các em sớm thích nghi với hình thức học tập ở lớp 6.

Học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Du làm bài kiểm tra trên giấy kẻ ngang.

Em Nguyễn Bảo Anh - học sinh lớp 5H chia sẻ: “Nhờ sự hướng dẫn của cô giáo, đến nay chúng em đã quen với việc viết trên giấy kẻ ngang, biết trình bày bài rõ ràng hơn. Thay cho việc đọc, chép, chúng em cũng đã biết kết hợp giữa việc nghe giảng và ghi chép nội dung chính của bài học vào vở”.

Tại Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (xã Gia Hanh), không khí học tập, rèn luyện của gần 300 học sinh lớp 5 diễn ra nghiêm túc, chủ động. Bám sát định hướng chuẩn bị cho học sinh chuyển cấp, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn khối 5 nhằm rà soát, xác định các đơn vị kiến thức ở các môn học có sự liên thông, tiệm cận với chương trình lớp 6, từ đó hướng dẫn học sinh ôn tập hiệu quả. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các trường THCS trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Chương trình dự kiến triển khai vào giữa tháng 4, giúp học sinh lớp 5 làm quen với môi trường học tập mới, tự tin bước vào cấp học tiếp theo.

Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên tổ chức nhiều hoạt động nhằm trang bị kỹ năng cho học sinh lên lớp 6.

Cô Võ Thị Bích Nga – giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên cho biết: “Bám sát tinh thần chỉ đạo của nhà trường, chúng tôi đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy trong từng tiết học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. Không chỉ chú trọng hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, giáo viên còn tăng cường tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng tư duy, hợp tác và giải quyết vấn đề cho các em. Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, chúng tôi tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ, mong muốn về môi trường học tập trong tương lai. Qua đó, giáo viên thấu hiểu tâm lý học sinh hơn, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp trong công tác giảng dạy và giáo dục”.

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Long được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghe, viết.

Thời điểm này, các trường tiểu học trên địa bàn cũng đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp học sinh lớp 5 vững vàng trước ngưỡng cửa chuyển cấp.

Cô Dương Thị Hồng Thương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi xác định, việc chuẩn bị nền tảng cho học sinh lớp 5 không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn phải chú trọng rèn luyện kỹ năng. Nhà trường đặc biệt quan tâm bồi dưỡng cho các em kỹ năng tự học, tính chủ động và khả năng thích ứng với môi trường mới. Đây chính là những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định để học sinh có thể học tốt và phát triển toàn diện khi bước vào cấp THCS”.

Ở góc độ quản lý, ngành giáo dục cũng đã có những định hướng chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt, tạo “khung nền” vững chắc để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị cho học sinh trước khi chuyển cấp, đồng thời bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa các cấp học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ở nhiều tiết học, giáo viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy có sự liên thông, tiệm cận với lớp 6.

Ông Phan Duy Nghĩa – Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT cho biết: “Trang bị vững vàng kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 5 trước khi chuyển cấp không chỉ là yêu cầu cần thiết mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đầu vào cấp THCS. Đây cũng là hoạt động thường niên được ngành giáo dục chỉ đạo các trường học qua hội nghị đầu năm học và các cuộc giao ban hiệu trưởng. Bám sát định hướng của sở, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Nhờ đó, sự liên thông giữa hai cấp học được tăng cường, giúp học sinh tự tin, chủ động hơn khi bước vào môi trường học tập mới”.

Với sự chủ động từ các nhà trường, sự đồng hành của giáo viên và định hướng kịp thời từ ngành giáo dục, gần 29.000 học sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh đang dần được trang bị đầy đủ hành trang để chuyển cấp. Không chỉ củng cố vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng, các em còn hình thành tâm thế tự tin, chủ động trước những yêu cầu mới ở bậc THCS.