Nam sinh lớp 9 tử vong do đuối nước trên sông Tiêm

16/03/2026 13:40
Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định điều động 2 lãnh đạo phòng nghiệp vụ và bố trí 9 cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới.
16/03/2026 11:03
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
16/03/2026 05:30
Quốc lộ 15 đoạn qua dốc Đồng Bụt giáp ranh giữa xã Hà Linh và xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi", gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
14/03/2026 22:10
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.
14/03/2026 20:35
Khi lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn địa phận phường Sông Trí (Hà Tĩnh), xe đầu kéo bất ngờ gặp tai nạn rồi bốc cháy dữ dội.
12/03/2026 14:05
Việc chấn chỉnh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đua xe tại Hà Tĩnh góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội.
12/03/2026 09:56
Xe đầu kéo đâm vào vách núi trên quốc lộ 6 ở Sơn La, tài xế vừa thoát ra thì cabin bốc cháy dữ dội rồi lan ra toàn bộ xe.
11/03/2026 22:22
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) thông tin về sự việc tài xế ô tô sử dụng gậy "tác động" vào chân người đi xe máy xảy ra vào đêm 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ.
11/03/2026 16:56
Quá trình tranh cãi, tài xế ô tô có lời lẽ không chuẩn mực rồi dùng gậy "tác động" vào chân người đi xe máy trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
11/03/2026 16:42
2.659kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Ninh Bình qua địa bàn Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
11/03/2026 16:38
Trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức giải quyết vụ việc nêu trên, P.A.T. đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.
10/03/2026 10:33
Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ôtô khiến hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) ùn tắc. Lực lượng chức năng phải phân luồng phương tiện tại 2 nút giao ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.
10/03/2026 08:42
Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 104 cây cầu do các địa phương quản lý, trong số đó có khá nhiều cây cầu bị “thắt nút cổ chai”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
09/03/2026 16:29
Sau 5 giờ truy xét, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào tối 8/3.
09/03/2026 13:48
Thời gian gần đây, nhiều biển báo giao thông bị xoay sai hướng trên quốc lộ 8A gây khó khăn cho các phương tiện.
09/03/2026 07:37
Việc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao tuyến đường kết nối cao tốc ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh làm một số người tham gia giao thông lúng túng.
08/03/2026 17:32
Sau cuộc đỏ đen tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thua bạc đã hành hung, ép người thắng chuyển trả lại tiền và bị khởi tố thêm tội danh “Cướp tài sản”
08/03/2026 14:53
Sau khi cụm đèn tín hiệu giao thông hư hỏng, tại khu vực ngã tư đường Lý Tự Trọng giao với đường Nhật Quang ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tai nạn chết người.
07/03/2026 16:38
Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Lào trên tuyến tránh quốc lộ 1 ở phường Sông Trí ( tỉnh Hà Tĩnh), 2 phụ nữ đi trên máy tử vong thương tâm.
07/03/2026 10:29
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu.
07/03/2026 08:12
Tất cả các xe động cơ diesel khi tới kiểm định tại các cơ sở ở Hà Tĩnh, đăng kiểm viên đều phải "đạp hết ga" trong thời gian ngắn để đo độ khí thải.
06/03/2026 14:24
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.
06/03/2026 13:00
Vạch vàng nét liền là dạng báo hiệu nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện lấn làn, đè lên hoặc vượt qua vạch trong mọi trường hợp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh, phương tiện vẫn vô tư lấn làn, quay đầu, đè vạch vàng...
06/03/2026 10:55
Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đột kích căn nhà hoang ở thôn Xuân Sơn, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 9,3 triệu đồng.
06/03/2026 10:42
Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
05/03/2026 10:58
Từ một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí, hệ thống 'Xôi Lạc TV' dần phát triển thành mạng lưới stream lậu quy mô lớn, phát sóng hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế mà không có bản quyền trong nhiều năm trời.
05/03/2026 09:38
Lực lượng chức năng vừa phát hiện trong hành lý một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài cất giấu tinh vi 3,6 kg ma tuý.
05/03/2026 09:19
Hệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.
05/03/2026 05:08
Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
04/03/2026 19:32
Sau cú va chạm mạnh với xe tải chở vật liệu xây dựng trên quốc lộ 1 ở đoạn qua phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), người đàn ông chấn thương nặng dẫn tới tử vong, xe máy bị cuốn vào gầm.