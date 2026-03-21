Nam sinh lớp 9 tử vong do đuối nước trên sông Tiêm

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Cùng nhóm bạn đi chơi tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), một nam sinh không may tử vong do đuối nước.

Được người dân phát hiện và sơ cứu nhưng em N. đã tử vong do đuối nước.

Chiều 21/3, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Tiêm, đoạn qua xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) khiến một nam sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Hương Khê, nạn nhân là em N.P.N, trú tại thôn 9, xã Hương Khê, học sinh lớp 9 - Trường THCS Chu Văn An.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, em N. cùng một nhóm bạn đi chơi tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân).

Đến khoảng 14h30, em N. không may gặp nạn, đuối nước trên sông.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu vớt, đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, em N. đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.