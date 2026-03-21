Nam sinh lớp 9 tử vong do đuối nước trên sông Tiêm

Được người dân phát hiện và sơ cứu nhưng em N. đã tử vong do đuối nước.

Chiều 21/3, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Tiêm, đoạn qua xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) khiến một nam sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Hương Khê, nạn nhân là em N.P.N, trú tại thôn 9, xã Hương Khê, học sinh lớp 9 - Trường THCS Chu Văn An.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, em N. cùng một nhóm bạn đi chơi tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân).

Đến khoảng 14h30, em N. không may gặp nạn, đuối nước trên sông.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu vớt, đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, em N. đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.