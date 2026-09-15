Ba cựu học sinh cùng lớp ở Hà Tĩnh đỗ bác sĩ nội trú

Cùng sinh năm 2002, học chung lớp A1, khóa 53 (2017 - 2020), Trường THPT Kỳ Anh (phường Sông Trí), Lê Phương Thảo, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Linh Na cùng đỗ bác sĩ nội trú sau sáu năm đại học.

Thảo, Hùng và Na chơi thân với nhau từ những năm học phổ thông. Cả ba đều có thành tích học tập tốt và từng nhiều lần đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Lê Phương Thảo.

Lê Phương Thảo là con đầu trong gia đình có ba chị em ở phường Sông Trí, Hà Tĩnh, bố mẹ đều là giáo viên. Suốt ba năm THPT, Thảo giữ vai trò lớp trưởng, được bạn bè nhớ đến bởi thành tích học tập nổi bật.

Lớp 10, Thảo đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học; lớp 11 giành giải Nhất và thi vượt cấp lớp 12, đạt giải Khuyến khích. Đến năm cuối THPT, cô tiếp tục đạt giải Nhất môn học này. Năm 2020, Thảo đỗ chương trình Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Suốt sáu năm đại học, cô nhận được sự đồng hành của bố mẹ và người thân. Mỗi lần đi học, ông bà ngoại thường dành tiền cho cháu. Đến năm thứ tư, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp, đi làm, Thảo bắt đầu có những suy nghĩ, cân nhắc về chặng đường phía trước. Cô từng không có ý định thi bác sĩ nội trú, muốn đi làm sớm để có thu nhập phụ giúp gia đình, đồng thời dành thời gian cho ông bà đã lớn tuổi.

Chỉ đến Tết 2026, sau một đêm ngủ cùng bà ngoại và tâm sự về chuyện học tiếp, Thảo mới thay đổi quyết định. “Con học được thì cứ học, ông bà mừng. Ông bà có bố mẹ, cậu, dì bên cạnh chăm sóc, con nếu thi được thì cứ học”, lời động viên của bà khiến Thảo bật khóc và quyết định thử sức ở kỳ thi bác sĩ nội trú.

Gia đình có mặt chia sẻ niềm vui với Phương Thảo trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Thảo chọn thi bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, nơi cô đã theo học suốt sáu năm đại học. Cô đăng ký chuyên ngành Nội khoa, với chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 20 bác sĩ nội trú trong năm nay. Khác với Trường Đại học Y Hà Nội, nơi thí sinh lựa chọn chuyên ngành sau khi thi và có thể đăng ký nguyện vọng tiếp theo nếu ngành yêu thích đã đủ chỉ tiêu, tại Đại học Y - Dược, Đại học Huế, thí sinh phải chọn chuyên ngành ngay từ trước kỳ thi. Nếu chuyên ngành đăng ký hết chỉ tiêu, thí sinh không được chuyển sang ngành khác.

Kỳ thi diễn ra vào tháng 8/2026, trong khi Thảo xác định mục tiêu khá muộn. Vì vậy, cô phải gấp rút ôn 3 môn, gồm: cơ sở, chuyên ngành Nội khoa và chuyên ngành gần là Nhi khoa. “Năm thứ sáu, chúng em được học các môn Sản, Nhi, Nội, Ngoại nên nếu học kỹ sẽ giúp em có nền tảng kiến thức nhất định cho môn Nội và Nhi”, Thảo nói.

Cô ôn tập theo đề cương, lập lịch học từng môn và cùng 3 người bạn trong lớp học qua Google Meet để duy trì động lực. Theo Thảo, với lượng kiến thức lớn, việc học xong môn này rồi quên một phần môn trước là khó tránh. Học cùng bạn giúp cô bớt nản và duy trì nhịp ôn tập.

Tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Thảo có nền tảng kiến thức khá vững sau sáu năm học. Bước vào kỳ thi, cô giữ tâm lý thoải mái. Ngày nhận kết quả đỗ nội trú, Thảo bật khóc. Cô mong trong ba năm học tới sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Về lâu dài, cô mong được trở về Hà Tĩnh làm việc, vận dụng những gì đã học để chăm sóc, phục vụ người dân quê hương.

Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa - Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Nguyễn Quốc Hùng là con thứ hai trong gia đình có ba anh em ở xã Kỳ Văn, bố mẹ làm nông. Những năm tiểu học và THCS, do nhà xa trường, Hùng phải về ở cùng bà nội để thuận tiện học tập. Lên THPT, cậu theo học tại Trường THPT Kỳ Anh, tiếp tục những năm tháng xa gia đình, tự lập và bền bỉ theo đuổi việc học.

Suốt 12 năm, Hùng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở bậc THPT, cậu giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học học lớp 10 và 11, giải Ba lớp 12. Với kết quả học tập tốt, Hùng thi đỗ chương trình Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hùng có ý tưởng thi bác sĩ nội trú từ năm thứ tư đại học, song đến cuối năm thứ năm, đầu năm thứ sáu mới bắt đầu ôn tập thực sự. Khi bước vào giai đoạn này, Hùng dành gần như toàn bộ thời gian cho kỳ thi, mỗi ngày học 12-14 tiếng. Đến thời điểm nước rút, Hùng hầu như chỉ tập trung ôn thi, những việc khác đều được gác lại nếu không phục vụ cho mục tiêu này. Trong quá trình đó, gia đình luôn là chỗ dựa của Hùng. Từ việc lựa chọn trường đến chuyên ngành, bố mẹ đều ủng hộ.

Hùng chọn thi bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của trường có hơn 1.100 thí sinh dự thi, cạnh tranh 444 chỉ tiêu để lựa chọn chuyên ngành. Là sinh viên trường ngoài, Hùng bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái. Hùng đạt 21,76/30 điểm và chọn chuyên ngành Nội khoa. Trước mắt, cậu đặt mục tiêu học tốt trong ba năm nội trú.

Nguyễn Linh Na nhận bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Linh Na cũng là thành viên của lớp A1, khóa 53, Trường THPT Kỳ Anh. Cô là chị cả trong gia đình có ba chị em gái ở phường Sông Trí, bố mẹ là công chức nhà nước. Giống hai người bạn, Na có thành tích học tập tốt. Lớp 10, cô đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học; lớp 11 và 12 đều đạt giải Nhì ở môn này.

Tập thể 40 thành viên lớp 12A1, khóa 53, Trường THPT Kỳ Anh, đều đỗ vào các trường đại học, học viện lớn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Linh Na đạt 29,35 điểm xét tuyển, đứng đầu lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Anh. Với kết quả này, cô đỗ Trường Đại học Y Hà Nội, theo học chương trình Bác sĩ Y khoa.

Sau sáu năm học, Na muốn tiếp tục được đào tạo chuyên sâu để củng cố kiến thức và nâng cao chuyên môn. Vì vậy, cô dành một năm chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú.

Lịch học trên giảng đường khá dày nên Na chủ yếu tranh thủ ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học, đồng thời học thêm từ những bài giảng của thầy cô trong quá trình thực tập lâm sàng tại bệnh viện. Đứng trước một kỳ thi quan trọng, cô không tránh khỏi áp lực, nhưng luôn có gia đình đồng hành, động viên. Kết quả, Linh Na đỗ chuyên ngành Ký sinh trùng trong kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Biết hai người bạn thân cùng lớp thời THPT cũng đỗ bác sĩ nội trú, Na mừng và tự hào. Ba người gọi điện, nhắn tin chia vui cùng nhau. Cô hy vọng cả nhóm sẽ tiếp tục học hỏi, tích lũy thêm kiến thức trong chặng đường phía trước.

Từ lớp học ở Trường THPT Kỳ Anh, ba người bạn đã có những hành trình riêng trong sáu năm đại học, rồi cùng gặp nhau ở kỳ thi bác sĩ nội trú. Trên hành trình phía trước, cả ba sẽ tiếp tục học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để trở thành những bác sĩ có chuyên môn, tận tâm với người bệnh, đồng thời tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.