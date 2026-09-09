Match Day bác sĩ nội trú: Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành hot

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện "Match Day 2026"- Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029).

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đào tạo bác sĩ nội trú tại trường đã bước sang khóa thứ 51. Quy mô đào tạo hiện nay khác xa giai đoạn đầu.

Trước đây, số lượng bác sĩ nội trú được tuyển rất ít. Có thời điểm mỗi một khóa chỉ tuyển 15 bác sĩ nội trú, mỗi bộ môn chỉ có 1 bác sĩ nội trú.

Theo GS Tú, thời điểm đó, nhu cầu nhân lực của ngành y tế và các bệnh viện trung ương chưa lớn như hiện nay. Nhiều bệnh viện, kể cả bệnh viện tuyến trung ương, vẫn chưa có bác sĩ nội trú ở một số chuyên ngành. Trong lịch sử, thậm chí có bệnh viện trung ương chưa từng có bác sĩ nội trú về công tác.

Đến năm 2016, trước nhu cầu nhân lực y tế ngày càng cao, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới vào thời điểm đó.

Match Day được Trường Đại học Y Hà Nội duy trì liên tục từ đó, với nguyên tắc người có điểm cao được lựa chọn trước, người có điểm thấp hơn lựa chọn sau. Cách làm này giúp đáp ứng một yêu cầu quan trọng của kỳ tuyển sinh là công khai, minh bạch và khách quan.

Match Day năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội có 444 chỉ tiêu (Ảnh: Ngọc Lưu).

Trong tương lai, quy mô đào tạo bác sĩ nội trú có thể thu nhỏ lại do có đào tạo bác sĩ chuyên khoa.

"Kết quả thi đỗ, thứ tự đỗ cao của ngày hôm nay không quyết định đầu ra của bác sĩ nội trú là xuất sắc hay không. Các em phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần học tập, không dừng lại ở bất cứ vị trí nào", GS Tú cũng bày tỏ mong muốn.

Tân thủ khoa tiếp tục chọn chuyên ngành sản phụ khoa

Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành đào tạo. Với 24,9/30 điểm, Nguyễn Đức Anh Quân - chuyên ngành Y khoa - trở thành thủ khoa đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội. Là người được chọn đầu tiên, Quân chọn chuyên ngành Sản phụ khoa.

Nguyễn Đức Anh Quân chọn chuyên ngành Sản phụ khoa (Ảnh: Ngọc Lưu).

Năm nay, Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot” khi được cả 3 thí sinh có thứ hạng cao nhất lựa chọn.

Trong chưa đầy một tiếng, một số chuyên ngành như Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình đã nhanh hết chỉ tiêu. Đáng chú ý, bác sĩ Thế Anh ở vị trí 132 đã không chọn chuyên ngành nào.

Kỳ thi bác sĩ nội trú gồm 3 buổi, với đề thi được xây dựng từ các môn lâm sàng gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn Y học cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.

Thí sinh Lê Bá Cương tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TPHCM tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Ngọc Lưu).

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú là 444 chỉ tiêu, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo. Có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi. 778 thí sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan, đạt đủ điều kiện tham dự Match Day.

Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974. Qua 52 năm, trường đã đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú.