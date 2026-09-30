Lần đầu tiên tại Việt Nam: Đặt bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi, cứu trẻ từ trong bụng mẹ

Các bác sĩ đặt bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi, cứu trẻ từ trong bụng mẹ - Ảnh: BVCC

Đặt bóng vào khí quản thai nhi bằng kỹ thuật nội soi

Các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO cho một trường hợp thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh. Đây là ca can thiệp bằng kỹ thuật này đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Thoát vị hoành bẩm sinh là dị tật khiến các cơ quan trong ổ bụng, như dạ dày, ruột, có thể di chuyển lên lồng ngực qua vị trí khiếm khuyết của cơ hoành. Tình trạng này làm chèn ép phổi, ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi thai nhi.

Ở những trường hợp nặng, phổi có thể bị thiểu sản, khiến trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng về hô hấp sau khi chào đời, làm tăng nguy cơ tử vong.

FETO là kỹ thuật can thiệp bào thai được thực hiện bằng cách đưa một ống nội soi qua thành bụng và tử cung của người mẹ vào buồng ối, sau đó đặt một quả bóng nhỏ vào khí quản thai nhi để làm tắc tạm thời đường thở.

Việc bít khí quản giúp giữ dịch trong phổi, tạo điều kiện thúc đẩy phổi phát triển trong thời gian thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Bóng sẽ được lấy ra trước hoặc sau khi trẻ chào đời theo kế hoạch điều trị của bác sĩ.

Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia sản khoa, y học bào thai và các chuyên ngành liên quan.

Thách thức lớn nằm ở việc thao tác trên thai nhi còn nhỏ, di chuyển trong buồng ối, trong khi không gian can thiệp hạn chế và các dụng cụ phải được điều khiển với độ chính xác cao.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, để thực hiện ca can thiệp đầu tiên này, ê kíp đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đánh giá tình trạng thai nhi đến xây dựng phương án can thiệp.

Thành công của ca can thiệp đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam, mở thêm cơ hội điều trị cho những trường hợp thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh nặng có chỉ định phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Làm chủ kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự quyết tâm của tập thể bệnh viện trong việc tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Theo ông Ánh, việc triển khai thành công kỹ thuật FETO tại Việt Nam không chỉ mang lại thêm cơ hội điều trị cho các thai nhi mắc dị tật bẩm sinh phức tạp, mà còn giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay trong nước.

Trước đây, những kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu như FETO chủ yếu được triển khai tại một số trung tâm y học bào thai ở nước ngoài. Việc làm chủ kỹ thuật này tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần giảm nhu cầu ra nước ngoài điều trị đối với những trường hợp phù hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh đều cần can thiệp FETO. Việc lựa chọn bệnh nhân phải dựa trên đánh giá mức độ tổn thương phổi, tình trạng thai nhi, tuổi thai và các tiêu chí chuyên môn.

Kỹ thuật cũng đòi hỏi quá trình theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ, bởi việc đặt bóng có thể đi kèm những nguy cơ như vỡ ối, sinh non hoặc cần can thiệp khẩn cấp để giải phóng đường thở cho thai nhi.

Thành công của ca FETO đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển y học bào thai ở Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng điều trị các dị tật ngay từ khi trẻ chưa chào đời.