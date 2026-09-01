Hội đồng cấp tỉnh Hà Tĩnh công bố xét chọn đề nghị tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15, năm 2027 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức họp và ra thông báo kết quả xét chọn các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh Hà Tĩnh thống nhất đưa 9 cá nhân vào danh sách lấy phiếu bầu đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15.

Ông Nguyễn Thế Phiệt (thứ 2 từ phải sang) - tân Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Hà là 1 trong 9 người lọt vào danh sách lấy phiếu bầu.

9 cá nhân vào danh sách lấy phiếu bầu 1. Ông Lê Viết Anh, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 2. Ông Nguyễn Đại Chiến, sinh năm 1965, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế. 3. Ông Đặng Diên, sinh năm 1973, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 4. Ông Trần Quang Đạt, sinh năm 1975, Trưởng khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh. 5. Ông Nguyễn Phi Long, sinh năm 1974, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 6. Ông Lê Văn Luật, sinh năm 1974, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Anh. 7. Ông Nguyễn Thế Phiệt, sinh năm 1974, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Hà. 8. Ông Thái Phong Vũ, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 9. Ông Nguyễn Tiến Vũ, sinh năm 1978, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Sen.

Cùng với việc thống nhất danh sách 9 cá nhân, Hội đồng cấp tỉnh thống nhất không xem xét đưa 3 trường hợp vào danh sách lấy phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 do chưa đảm bảo tiêu chuẩn tại Khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú” và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mọi ý kiến góp ý đối với kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15, năm 2027 tỉnh Hà Tĩnh xin gửi về Sở Y tế Hà Tĩnh hoặc góp ý trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh để Hội đồng cấp tỉnh tổng hợp tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ xét tặng.

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