Hà Tĩnh có 10 hồ sơ nghệ nhân đủ điều kiện trình cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu

Hội đồng chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 5474/BVHTTDL-HĐNN4 về việc thông báo kết quả họp xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 4.

NNƯT Trần Văn Đài (áo đen) đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Theo đó, Hà Tĩnh có 3 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”. Các hồ sơ gồm: NNƯT Hoàng Bá Ngọc, NNƯT Nguyễn Trọng Tuấn (cùng lĩnh vực Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh) và NNƯT Trần Văn Đài (lĩnh vực Hát Ca trù).

Đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Hà Tĩnh có 7 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét. Trong đó, ông Hoàng Ngọc Chung thuộc lĩnh vực Lễ hội Cầu ngư; ông Trịnh Văn Ngọc, bà Lê Thị Sử và bà Đoàn Thị Thủy thuộc lĩnh vực Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; bà Lê Thị Hoài Thanh, bà Võ Thị Kiều Thanh và bà Nguyễn Thị Phương Lan thuộc lĩnh vực Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Việc 10 hồ sơ vượt qua vòng xét duyệt cấp Bộ là cơ sở để các hồ sơ tiếp tục được hoàn thiện, trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét theo quy định. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét.