Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Thư viện Ánh Sao

Phan Linh Châu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ở nơi biên giới xa xôi, Thư viện Ánh Sao đã trở thành nơi những đứa trẻ tìm đến với sách, với tri thức và những ước mơ, để tự tin viết tiếp câu chuyện của chính mình.

00:00 / 00:00
0:00

Podcast khác

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!