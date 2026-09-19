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Podcast truyện ngắn: Thư viện Ánh Sao
Phan Linh Châu
19/09/2026 19:00
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên
(Baohatinh.vn) - Ở nơi biên giới xa xôi, Thư viện Ánh Sao đã trở thành nơi những đứa trẻ tìm đến với sách, với tri thức và những ước mơ, để tự tin viết tiếp câu chuyện của chính mình.
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