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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Tống Phước Bảo
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.

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