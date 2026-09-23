Đón mùa trăng rực rỡ tại Khu đô thị Elite Residence, phường Thành Sen

Trung thu luôn gắn với những ký ức đẹp về chiếc đèn ông sao, tiếng trống hội, chị Hằng - chú Cuội, mâm cỗ đêm rằm và những phút giây sum họp bên gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, những nét đẹp ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, nhất là khi được tái hiện tại những điểm sinh hoạt cộng đồng rộng mở, nơi trẻ nhỏ được vui chơi, người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ và các thành viên trong gia đình có thêm những phút giây ý nghĩa bên nhau.

Chương trình do chủ đầu tư Sky-land Group thực hiện, Haka Holdings là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện.

Mùa trăng năm nay, từ ngày 24 - 26/9, chuỗi sự kiện Trung thu “Khi trăng tỏ” sẽ diễn ra tại Khu đô thị Elite Residence với nhiều hoạt động hấp dẫn. Chương trình do chủ đầu tư Sky-land Group thực hiện, Haka Holdings là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện. Không chỉ có đêm hội dành cho thiếu nhi, chương trình hứa hẹn tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động phong phú từ hội chợ, ẩm thực, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, pháo hoa và đêm nhạc ngoài trời.

Những góc "check in" đầy màu sắc.

Phố mở hội, đón mùa trăng đoàn viên

Ngay từ ngày 24/9, không khí lễ hội sẽ bắt đầu rộn ràng trên tuyến phố đi bộ của Elite Residence với hội chợ, ẩm thực cùng nhiều hoạt động vui chơi từ 8h đến 22h. Cùng với đó, khu vui chơi dành cho trẻ em với nhà phao, nhà bóng, xe điện mini... hoạt động xuyên suốt chuỗi sự kiện, để các gia đình có thể vui chơi cùng con trong những ngày hội. Tuyến phố cũng được trang hoàng theo chủ đề mùa trăng, tạo nên nhiều điểm check-in để các gia đình, nhóm bạn lưu lại những hình ảnh đẹp trong dịp Trung thu này.

Khu vui chơi được tổ chức với nhiều hoạt động.

Nếu ngày 24/9 mở đầu bằng sắc màu hội chợ, ẩm thực và vui chơi thì tối 25/9 sẽ là Đại lễ hội Trung thu “Khi trăng tỏ - Hẹn ước đoàn viên” - một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất của chuỗi sự kiện. Đêm hội đưa những hình ảnh thân thuộc của tết Trung thu truyền thống trở lại giữa phố thị. Các em nhỏ sẽ được gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội; hòa mình vào những màn múa lân rộn ràng và tham gia nhiều hoạt động thú vị.

Đại lễ hội Trung thu “Khi trăng tỏ - Hẹn ước đoàn viên” - một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất của chuỗi sự kiện.

Tại gian hàng tò he, các em có thể tận mắt theo dõi nghệ nhân khéo léo tạo nên những con vật, nhân vật dân gian đầy màu sắc. Những em nhỏ tới check-in sớm còn được nhận đèn ông sao, kẹo ngọt từ các mascot; gặp gỡ chú hề và nhận những quả bóng bay tạo hình ngộ nghĩnh. Đan xen với những hoạt động mang màu sắc truyền thống là chương trình nghệ thuật với các màn xiếc thú, xiếc tung hứng và ảo thuật tương tác.

Nhiều hoạt động trải nghiệm trong không gian đầy màu sắc được bố trí.

Sau những tiết mục nghệ thuật, các gia đình sẽ cùng quây quần phá cỗ Trung thu. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều hình thức vui chơi, giải trí mới ngày càng phổ biến, việc tái hiện những hình ảnh quen thuộc của đêm rằm tháng Tám cũng là cách để trẻ nhỏ hiểu thêm về một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sau những tiết mục nghệ thuật, các gia đình sẽ cùng quây quần phá cỗ Trung thu.

Điểm nhấn được chờ đợi vào cuối đêm hội là màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng tuyến phố đi bộ. Màn pháo hoa sẽ khép lại đêm hội trong những sắc màu rực rỡ. Với các gia đình, đó không chỉ là phút giây cùng ngắm pháo hoa giữa trời đêm mà còn là khoảnh khắc bố mẹ và con trẻ cùng sẻ chia niềm vui, làm đầy thêm những kỷ niệm đẹp của mùa trăng đoàn viên.

Điểm nhấn được chờ đợi vào cuối đêm hội là màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng tuyến phố đi bộ.

Sôi động đêm nhạc “Khi phố lên đèn”

Khép lại chuỗi sự kiện “Khi trăng tỏ” là đêm nhạc “Khi phố lên đèn - Sôi động nhịp sống mới” diễn ra tối 26/9. Trên sân khấu ngoài trời của tuyến phố đi bộ, các ca sĩ A Páo, Trang Kún, Quốc Long và DJ Hải Yến sẽ cùng hội ngộ, với sự dẫn dắt của MC Hoài Thương và MC Hey Zuka.

Đêm nhạc “Khi phố lên đèn - Sôi động nhịp sống mới” diễn ra tối 26/9.

Sự xuất hiện của A Páo hứa hẹn mang đến một dấu ấn riêng cho đêm nhạc. Được khán giả biết đến qua hình ảnh người nghệ sĩ với cây đàn giữa cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng cùng những giai điệu mang âm hưởng Tây Bắc như “Mù say say Thẩm Mã Đèo”, A Páo còn dành nhiều tình cảm cho quê hương xứ Nghệ qua các ca khúc “Hà Tĩnh quê ơi”, “Tìm em câu ví sông Lam”, “Xứ Nghệ mình ơi”, “Em là cô gái anh thương”... Những giai điệu gần gũi, giàu cảm xúc ấy sẽ được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu phố đi bộ Elite Residence trong đêm hội.

Chú hề tặng bóng nghệ thuật miễn phí.

Cùng với A Páo, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Trang Kún với phong cách trẻ trung, tươi mới; ca sĩ Quốc Long với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút. DJ Hải Yến sẽ tiếp nối chương trình bằng những set nhạc giàu năng lượng, góp phần khuấy động sân khấu ngoài trời. Đồng hành xuyên suốt đêm nhạc là MC Hoài Thương và MC Hey Zuka, kết nối nghệ sĩ với khán giả qua các màn giao lưu, minigame và nhiều phần quà từ chương trình.

Sự kết hợp của những màu sắc âm nhạc khác nhau hứa hẹn đưa khán giả đi từ những giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc đến nhịp điệu trẻ trung của phố đêm, tạo nên dấu ấn cho đêm cuối của chuỗi sự kiện “Khi trăng tỏ”.

Các bạn trẻ "check in" tại khuôn viên phố đi bộ Elite Residence

Nếu đêm 25/9 mang sắc màu của một mùa trăng đoàn viên với đèn ông sao, tò he, mâm cỗ và màn pháo hoa thì tối 26/9 lại mở ra một nhịp phố trẻ trung với âm nhạc và những hoạt động sôi nổi. Không chỉ có sân khấu ngoài trời, tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và các điểm vui chơi cũng mang đến nhiều lựa chọn cho người dân, du khách để cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của đêm nhạc.

Từ nét đẹp của Trung thu truyền thống đến nhịp điệu trẻ trung, hiện đại, chương trình “Khi Trăng Tỏ” mang đến những sắc màu riêng cho mùa trăng năm nay tại Elite Residence. Ba ngày hội là ba nhịp cảm xúc, khi không khí đoàn viên hòa cùng sự náo nhiệt của phố hội, âm nhạc và ánh sáng. Với chuỗi hoạt động được Sky-land Group phối hợp cùng Haka Holdings tổ chức sẽ là dịp để gia đình, bạn bè cùng gặp gỡ, sẻ chia niềm vui và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa trăng đoàn viên.