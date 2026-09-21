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Hà Tĩnh có 18 tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV – Bắc miền Trung

Huy Tùng - Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Góp phần vào Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV - Bắc Trung Bộ lần thứ 30, Hà Tĩnh vinh dự có 18 tác phẩm của 16 tác giả được lựa chọn tham gia trưng bày, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất quê hương núi Hồng, sông La.

Sáng 21/9, tại Nghệ An, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV - Bắc Trung Bộ lần thứ 30 năm 2026.

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Đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Triển lãm giới thiệu 221 tác phẩm xuất sắc của 192 tác giả đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 2024 - 2025, đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến một bức tranh toàn cảnh đa sắc màu về thiên nhiên, con người, cùng những thành tựu kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

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Nhà Phê bình Văn học Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Trưởng ban Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam đọc diễn văn khai mạc triển lãm.

Sự kiện không chỉ tôn vinh thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc và khát vọng đổi mới của các họa sĩ, nhà điêu khắc, mà còn tạo không gian giao lưu chuyên môn thiết thực, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

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Các tác giả Hà Tĩnh tham dự triển lãm.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Nghệ thuật đã trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải Khuyến khích) và 2 giải dành cho tác giả trẻ. Trong đó, Hà Tĩnh có 18 tác phẩm của 16 tác giả tham gia triển lãm và vinh dự có Họa sĩ Lê Anh Ngọc đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm tranh sơn dầu "Phố sau bão".

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Họa sĩ Lê Anh Ngọc (Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh) bên các tác phẩm tại triển lãm.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng tuyển chọn 20 tác phẩm chất lượng cao để đề nghị tham dự Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV - Bắc Trung Bộ lần thứ 30 năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, số 57 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh diễn ra từ nay đến hết ngày 25/9/2026. Triển lãm mở cửa tự do phục vụ công chúng tham quan.

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Tags:

#Triển lãm Mỹ thuật - Bắc miền Trung #Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh #Văn nghệ sĩ Hà Tĩnh #Hội LH VHNT Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Đời sống văn hóa

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