88 kiệt tác của Van Gogh hội ngộ sau hơn 40 năm tại Hà Lan

Bức tranh màu nước "Meules de blé" (tạm dịch: Những đống lúa mì) của danh họa Vincent van Gogh đã được bán với giá cao kỷ lục 35,9 triệu USD. Ảnh: forbes.com

Triển lãm mang tên “Van Gogh, All Our Paintings” dự kiến kéo dài đến ngày 3/1/2027. Bảo tàng cho biết đây là một trong những triển lãm Van Gogh có quy mô lớn nhất trong thế kỷ này.

Tâm điểm của triển lãm là kiệt tác “The Potato Eaters” (tạm dịch: Những người ăn khoai) - tác phẩm nổi tiếng được Van Gogh sáng tác năm 1885, khắc họa đời sống lam lũ của những người nông dân. Bên cạnh đó là nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như “Terrace of a Cafe at Night” (Quán cà phê sân thượng về đêm - sáng tác năm 1888) và “The Old Tower at Nuenen” (Tháp cổ ở Nuenen - năm 1884).

Đại diện Bảo tàng Kröller-Müller cho biết không gian trưng bày được kết cấu theo 3 chủ đề xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Van Gogh gồm: niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Theo bảo tàng, thông qua ngôn ngữ hội họa, danh họa tài hoa này luôn khát khao mang lại niềm hy vọng và sự an ủi tinh thần cho mọi người.

Phần lớn các bức tranh trong bộ sưu tập này được bà Helene Kröller-Müller - nhà sáng lập bảo tàng - dày công sưu tầm trong giai đoạn từ năm 1908 đến năm 1930. Mặc dù là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập tư nhân về Van Gogh lớn nhất thế giới, bảo tàng này rất hiếm khi tập hợp và trưng bày cùng lúc tất cả các tác phẩm họ có được do những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo tồn hiện vật.

Danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh (1853-1890) là một trong những họa sĩ tiêu biểu của trường phái Hậu ấn tượng và là một trong những nghệ sĩ có sức sáng tạo nổi bật trong lịch sử hội họa. Trong sự nghiệp nghệ thuật tương đối ngắn ngủi của mình, ông đã sáng tác khoảng 900 bức tranh. Nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh được thực hiện trong thời gian ông sống tại Pháp, trong đó có loạt tranh bất hủ “Sunflowers” (Hoa hướng dương) và nhiều bức chân dung tự họa.