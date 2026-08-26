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[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.

Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ tích truyện nào trong Phật giáo?
Nghi thức “bông hồng cài áo” trong lễ Vu Lan tại Việt Nam có nguồn gốc từ đâu?
Theo thông lệ phổ biến, người còn cả cha lẫn mẹ thường cài hoa hồng màu gì trong lễ Vu Lan?
Rằm tháng Bảy còn được gọi là gì?
Theo quan điểm Phật giáo, nhận định nào đúng về tháng 7 âm lịch?

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