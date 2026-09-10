[QUIZ] Tổ chức nào là tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Giải thích
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tiền thân là Hội Phản đế đồng minh, được thành lập ngày 18/11/1930. Do đó, ngày 18/11 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Mặt trận Việt Minh) được thành lập vào năm nào?
Giải thích
Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930-1945), do yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, tổ chức Mặt trận mang nhiều tên gọi khác nhau, như: Hội Phản đế đồng minh (1930), Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938) và Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh (1941), gọi tắt là Mặt trận Việt Minh.
Mặt trận Việt Minh đã động viên, tổ chức mọi tầng lớp Nhân dân đoàn kết, vùng lên Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Giải thích
Trong giai đoạn chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) được thành lập. Thực hiện lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã vận động nhân dân tham gia kháng chiến.
Ngày 3/3/1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt được tổ chức, lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận đã giương cao ngọn cờ cách mạng, lan tỏa sâu rộng nhiều phong trào yêu nước, vận động nhân dân “đánh giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, huy động mọi nguồn lực vật chất, tinh thần phục vụ kháng chiến và kiến quốc.
Bước vào giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự, đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Giải thích
Ở miền Nam, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, đấu tranh đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ.
Ngày 20/4/1968, trên cơ sở thắng lợi và khí thế của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời, nhằm đoàn kết, tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị, mở rộng thêm lực lượng trên mặt trận chống Mỹ và các thế lực tay sai.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp từ ngày 31/1 đến 4/2/1977 tại Hội trường Thống nhất, TP Hồ Chí Minh đã quyết định thống nhất ba tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Giải thích
Từ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1983, đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Tham dự đại hội có 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp; 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đại diện một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 7 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.