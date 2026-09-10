Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Thời điểm này, khi lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ), người tham gia giao thông không khó để nhận thấy tình trạng mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Tình trạng hư hỏng mặt đường, nền đường xuất hiện ở cả 2 chiều di chuyển trên tuyến. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 35 km với kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (Tập đoàn Cienco4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Đầu năm 2014, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh.
Qua thời gian dài khai thác, ảnh hưởng từ thời tiết và lưu lượng phương tiện đông đúc, trong khi công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ chưa được quan tâm đúng mức khiến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Quốc lộ 1 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tình trạng mặt đường, nền đường xuống cấp, gây bất an cho người tham gia giao thông. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 ở khu vực vòng xuyến Bùi Cầm Hổ, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Xác nhận tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra và yêu cầu nhà đầu tư cần sớm khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.