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Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

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Thời điểm này, khi lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ), người tham gia giao thông không khó để nhận thấy tình trạng mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
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Tại nhiều đoạn tuyến xuất hiện tình trạng nền, mặt đường bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh.
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Nhiều đoạn tuyến còn xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
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Tình trạng hư hỏng mặt đường, nền đường xuất hiện ở cả 2 chiều di chuyển trên tuyến. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
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Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 35 km với kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (Tập đoàn Cienco4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Đầu năm 2014, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh.
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Qua thời gian dài khai thác, ảnh hưởng từ thời tiết và lưu lượng phương tiện đông đúc, trong khi công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ chưa được quan tâm đúng mức khiến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
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Quốc lộ 1 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tình trạng mặt đường, nền đường xuống cấp, gây bất an cho người tham gia giao thông. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 ở khu vực vòng xuyến Bùi Cầm Hổ, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
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Tình trạng mặt đường hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa, trồi lún, hằn lún vệt bánh xe xuất hiện gần như suốt chiều dài 35 km của đoạn tuyến quốc lộ 1. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
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Xác nhận tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra và yêu cầu nhà đầu tư cần sớm khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
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Theo ông Nguyễn Đức Dũng, thời gian qua, cơ quan quản lý đường bộ đã có nhiều văn bản đốc thúc nhà đầu tư cần phải khắc phục hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, cơ bản công tác khắc phục chỉ dừng lại ở việc cào bóc các vị trí hằn lùn vệt bánh xe, không có sửa chữa lớn.
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Theo tìm hiểu, năm 2026 là mốc thời gian mà nhà đầu tư - Tập đoàn Cienco4, phải thực hiện công tác đại tu (sửa chữa lớn) trên quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ). Tập đoàn Cienco4 hiện đang triển khai việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ cho việc đại tu. Tuy nhiên, theo đánh giá của Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), với tiến độ như hiện nay, khả năng cao là nhà đầu tư không thể triển khai dự án đại tu trong năm 2026. Trong ảnh: Trạm thu phí của Tập đoàn Cienco4 được đặt tại cầu Bến Thủy 1.
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Hà Tĩnh đang bước vào mùa mưa bão, vậy nên, việc mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, dễ dẫn tới các vụ TNGT.
Video: Hiện trạng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).

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