Lĩnh án 9 năm tù vì tội "Giết người"

(Baohatinh.vn) - Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Chung (trú phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 11/4/2026, tại phòng trọ tầng 2, nhà của ông Nguyễn Đình Thưởng (ở tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng), giữa anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá) và Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn.
Theo đó, anh Cường dùng tay đánh vào người Chung nhiều lần và khi Chung ra về thì anh Cường tiếp tục chạy theo để đánh tiếp nên Chung đã lấy chiếc kéo bằng kim loại, dài 20,5 cm, đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường. Hậu quả, anh Cường bị tử vong do mất máu cấp.
Tại phiên tòa, Ngô Ngọc Chung đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Ngô Ngọc Chung 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
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