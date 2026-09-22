Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Lĩnh án 9 năm tù vì tội "Giết người"

Tiến Thành
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Chung (trú phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

bqbht_br_a22.jpg
Sáng 22/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Ngọc Chung.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 11/4/2026, tại phòng trọ tầng 2, nhà của ông Nguyễn Đình Thưởng (ở tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng), giữa anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá) và Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn.

bqbht_br_a44.jpg
Bị cáo Ngô Ngọc Chung tại phiên tòa.

Theo đó, anh Cường dùng tay đánh vào người Chung nhiều lần và khi Chung ra về thì anh Cường tiếp tục chạy theo để đánh tiếp nên Chung đã lấy chiếc kéo bằng kim loại, dài 20,5 cm, đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường. Hậu quả, anh Cường bị tử vong do mất máu cấp.

Tại phiên tòa, Ngô Ngọc Chung đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Ngô Ngọc Chung 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tin liên quan

Tags:

#Xét xử tội "Giết người" #tội phạm giết người #tỉnh Thanh Hóa #Tòa án Hà Tĩnh xét xử

Chủ đề Giết người

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cienco 4 sửa chữa triệt để hư hỏng trên quốc lộ 1

Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cienco 4 sửa chữa triệt để hư hỏng trên quốc lộ 1

Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.
Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà

Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà

Một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm bất ngờ chạy vào nhà dân tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Hiện cá thể đã được giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!