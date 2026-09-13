Hà Tĩnh: Mưa lớn, cấm một số tuyến đường ở Cẩm Trung

Mưa lớn xảy ra trong những ngày vừa qua khiến một số tuyến đường trên địa bàn xã Cẩm Trung xuất hiện tình trạng sạt lở. Trước thực tế này, chiều 13/9, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung phát lệnh tạm dừng lưu thông người và phương tiện trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển và khu vực Núi Rác, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong chiều nay, các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan trên địa bàn xã Cẩm Trung đã huy động lực lượng lắp đặt rào chắn barie, biển báo cấm đường tại tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển.

Theo đó, cấm người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển, đoạn từ thôn Bắc Lĩnh, xã Cẩm Trung đến xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; cấm người và phương tiện vào khu vực Núi Rác, xã Cẩm Trung - nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở cao.

Lệnh cấm được thực hiện kể từ thời điểm ban hành và kết thúc khi điều kiện an toàn được bảo đảm, đồng thời có thông báo của UBND xã về việc cho phép lưu thông trở lại.

UBND xã Cẩm Trung giao Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng lắp đặt rào chắn, barie và biển báo “CẤM ĐƯỜNG” phía xã Cẩm Trung đi xã Kỳ Xuân. Công an xã tổ chức lực lượng chốt trực, hướng dẫn người dân và phương tiện đi theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

UBND xã Cẩm Trung cũng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kỳ Xuân lập chốt chặn phía Kỳ Xuân đi Cẩm Trung.

Lực lượng chức năng phân công chốt trực, hướng dẫn người dân và phương tiện đi theo tuyến đường khác đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp xã, thôn trưởng các thôn và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành lệnh tạm dừng lưu thông người và phương tiện nhằm đảm bảo an toàn.