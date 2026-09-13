Áp thấp tiến sát bờ biển Quảng Trị, Hà Tĩnh dự báo mưa to

Chiều 13/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh đã phát phát bản tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị chuẩn bị bước vào đợt mưa to đến rất to.

Gió lớn đã bắt đầu xuất hiện tại vùng biển Kỳ Xuân, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía đất liền các tỉnh Trung Bộ. Hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới duy trì ở cấp 6–7 (tương đương 39–61 km/h), giật cấp 8–9. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 10–15 km/h.

Ảnh hưởng thực tế của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã bắt đầu ghi nhận tại các trạm đảo và ven biển. Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), gió mạnh đã đạt cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trong khi tại trạm Đồng Hới cũng ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, đi sâu vào khu vực Trung Lào (vị trí dự báo khoảng 17,6N - 105,1E) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 16,5N đến 19,0N và phía Tây kinh tuyến 108,0E. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị và khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Biển động mạnh, ven biển Hà Tĩnh gió giật cấp 8

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo đặc biệt về thời tiết nguy hiểm trên biển và khu vực đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh trong những giờ tới.

Tại vùng biển Hà Tĩnh, dự báo có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m, biển động mạnh. Thời tiết nguy hiểm này có khả năng gây lật, chìm hoặc hư hỏng các loại tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; làm hư hỏng các lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển và gián đoạn hoàn toàn các hoạt động giao thông, du lịch trên biển.

Trên đất liền ven biển, chiều tối 13/9, các khu vực ven biển bao gồm các xã/phường Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Lộc Hà, Thạch Khê, Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Hải Ninh, Hoành Sơn... gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Người dân cần đề phòng gió giật làm tốc mái nhà, đổ cây xanh, biển quảng cáo, hư hỏng các công trình tạm cũng như làm gián đoạn hệ thống điện và thông tin liên lạc.

Mưa lớn kéo dài, đề phòng ngập úng và sạt lở

Không chỉ gây gió mạnh, điều đáng lo ngại nhất trong đợt thiên tai này là lượng mưa lớn trên diện rộng do kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với không khí lạnh và nhiễu động gió trên cao.

Hà Tĩnh được dự báo sẽ xuất hiện đợt mưa kéo dài từ chiều 13/9 đến sáng 16/9 với diễn biến cực kỳ phức tạp: Chiều và đêm 13/9, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 350mm; ngày và đêm 14/9, tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 250mm; ngày và đêm 15/9 mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 – 60mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mưa lớn sẽ gây nguy cơ ngập úng diện rộng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và các vùng trũng thấp. Đồng thời, làm tăng cao nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất nghiêm trọng tại các khu vực miền núi (đặc biệt là các xã miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang). Ngoài ra, trong mưa dông có khả năng cao đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh.