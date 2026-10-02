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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng

Nhóm PV
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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25 - 33 độ.

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