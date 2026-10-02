Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá 28/09/2026 05:21 Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Nhận diện rối loạn lo âu phối hợp với trầm cảm 28/09/2026 05:20 Rối loạn lo âu phối hợp với trầm cảm là tình trạng người bệnh đồng thời xuất hiện các triệu chứng của lo âu và trầm cảm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C 28/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.

Miền Bắc đầu tuần nắng, giữa tuần đón không khí lạnh 27/09/2026 14:47 Miền Bắc những ngày đầu tuần nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, sau đó nền nhiệt giảm do đón đợt không khí lạnh vào khoảng tối 30/9.

[Infographic] Cách nhận biết và phòng tránh sét trong mưa dông 27/09/2026 06:00 Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời, đặc biệt người di chuyển bằng xe máy, có nguy cơ bị sét đánh do phương tiện này không tạo ra không gian bảo vệ như ô tô có mui kín.

Cách ăn rau quả giúp giảm nguy cơ ung thư 27/09/2026 05:02 Lựa chọn rau quả đa dạng, phù hợp trong chế độ ăn cung cấp nhiều dưỡng chất, góp phần giảm nguy cơ một số bệnh ung thư.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Ngày nắng gián đoạn 27/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi 26/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày giảm mây, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Công dụng của quả lựu đối với sức khỏe 25/09/2026 05:02 Quả lựu chứa hàm lượng dưỡng chất vượt trội, đặc biệt từ vỏ quả đến hạt đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Mưa to, chiều có nắng 25/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Đề phòng mưa lớn, cảnh báo lốc, sét trên địa bàn Hà Tĩnh 24/09/2026 16:14 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, ngày hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mắc kẹt trong hàng giờ lướt video ngắn 24/09/2026 13:05 Mở công cụ theo dõi thời gian sử dụng ứng dụng điện thoại vào cuối ngày, Hoàng Long, 31 tuổi, không ngạc nhiên khi TikTok chiếm quá nửa biểu đồ tròn.

Cùng con đón mùa trăng tuổi thơ 24/09/2026 10:00 Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để các gia đình ở Hà Tĩnh cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Từ làm bánh, làm đèn lồng đến chuẩn bị mâm cỗ… mỗi khoảnh khắc sum vầy đều giúp mùa trăng thêm phần ý nghĩa.

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn 24/09/2026 05:15 Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mưa, gió nhẹ 24/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.

Người "đo" giông bão 23/09/2026 15:16 Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.

Người đi khám bệnh cần biết tính năng này trên VneID 23/09/2026 10:00 Khi đi khám, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay sổ giấy. Lịch sử khám, thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến cũng được tích hợp trên ứng dụng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi 23/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.

Vì sao Trung Quốc siết quản lý phim ngắn AI khi thị trường đang bùng nổ? 23/09/2026 05:05 Khi hàng trăm nghìn tác phẩm cùng xuất hiện, bài toán của thị trường không còn là sản xuất được bao nhiêu phim, mà là làm thế nào để tạo ra nội dung đủ khác biệt và có giá trị với khán giả.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 22/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ; nhiệt độ 24 - 34 độ C.

Món ăn từ lá lốt hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả 22/09/2026 05:00 Không chỉ làm gia vị, nhiều món ăn dân dã từ lá lốt còn là vị thuốc tốt hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong gia đình.

Vì sao vào mùa thu cơ thể hay mệt mỏi, tâm trạng dễ chán chường? 21/09/2026 14:25 Nhiều người thấy khó thức dậy hơn vào buổi sáng, luôn thèm ngủ ngày, tâm trạng dễ cáu gắt, buồn bã khi thu sang, điều này được lý giải thế nào dưới góc độ khoa học?

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: có mưa rào và dông rải rác 21/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; buổi chiều mưa giảm. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Có nên tái sử dụng túi giữ nhiệt đựng thức ăn? 20/09/2026 15:20 Nhiều người có thói quen giữ lại túi giữ nhiệt giao đồ ăn để dùng. Tuy nhiên, không phải loại túi nào cũng có thể tái sử dụng hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

[Infographic] Hướng dẫn an toàn điện khi trời mưa bão, ngập nước 20/09/2026 05:15 Khi trời mưa bão, để đảm bảo an toàn điện, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, ngắt cầu dao tổng khi ngập lụt, tránh xa khu vực nguy hiểm và cảnh giác với các sự cố điện bất ngờ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có nơi mưa to và dông 20/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.

Vẽ mặt nạ giấy bồi - Chạm vào ký ức mùa trăng 19/09/2026 20:02 Từ miếng giấy, màu vẽ và đôi bàn tay nhỏ, các em đang tự mình khám phá tìm hiểu mặt nạ giấy bồi- nét đẹp truyền thống của mùa trăng.

Người trẻ Hà Tĩnh cần làm gì để chạm tới giấc mơ an cư? 19/09/2026 11:00 Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, giấc mơ an cư không còn là câu chuyện có nhà khi nào mà là hành trình cân bằng giữa khả năng tài chính, nhu cầu cuộc sống và những lựa chọn phù hợp.

Cảnh báo ngập lụt do mưa với cường độ lớn ở Hà Tĩnh 19/09/2026 09:28 Dự báo trong ngày 19 đến ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.