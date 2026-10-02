Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng

28/09/2026 05:21
Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
28/09/2026 05:20
Rối loạn lo âu phối hợp với trầm cảm là tình trạng người bệnh đồng thời xuất hiện các triệu chứng của lo âu và trầm cảm.
28/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.
27/09/2026 14:47
Miền Bắc những ngày đầu tuần nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, sau đó nền nhiệt giảm do đón đợt không khí lạnh vào khoảng tối 30/9.
27/09/2026 06:00
Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời, đặc biệt người di chuyển bằng xe máy, có nguy cơ bị sét đánh do phương tiện này không tạo ra không gian bảo vệ như ô tô có mui kín.
27/09/2026 05:02
Lựa chọn rau quả đa dạng, phù hợp trong chế độ ăn cung cấp nhiều dưỡng chất, góp phần giảm nguy cơ một số bệnh ung thư.
27/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.
26/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày giảm mây, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.
25/09/2026 05:02
Quả lựu chứa hàm lượng dưỡng chất vượt trội, đặc biệt từ vỏ quả đến hạt đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.
25/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.
24/09/2026 16:14
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, ngày hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
24/09/2026 13:05
Mở công cụ theo dõi thời gian sử dụng ứng dụng điện thoại vào cuối ngày, Hoàng Long, 31 tuổi, không ngạc nhiên khi TikTok chiếm quá nửa biểu đồ tròn.
24/09/2026 10:00
Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để các gia đình ở Hà Tĩnh cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Từ làm bánh, làm đèn lồng đến chuẩn bị mâm cỗ… mỗi khoảnh khắc sum vầy đều giúp mùa trăng thêm phần ý nghĩa.
24/09/2026 05:15
Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.
24/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.
23/09/2026 15:16
Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.
23/09/2026 10:00
Khi đi khám, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay sổ giấy. Lịch sử khám, thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến cũng được tích hợp trên ứng dụng.
23/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.
23/09/2026 05:05
Khi hàng trăm nghìn tác phẩm cùng xuất hiện, bài toán của thị trường không còn là sản xuất được bao nhiêu phim, mà là làm thế nào để tạo ra nội dung đủ khác biệt và có giá trị với khán giả.
22/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ; nhiệt độ 24 - 34 độ C.
22/09/2026 05:00
Không chỉ làm gia vị, nhiều món ăn dân dã từ lá lốt còn là vị thuốc tốt hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong gia đình.
21/09/2026 14:25
Nhiều người thấy khó thức dậy hơn vào buổi sáng, luôn thèm ngủ ngày, tâm trạng dễ cáu gắt, buồn bã khi thu sang, điều này được lý giải thế nào dưới góc độ khoa học?
21/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; buổi chiều mưa giảm. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.
20/09/2026 15:20
Nhiều người có thói quen giữ lại túi giữ nhiệt giao đồ ăn để dùng. Tuy nhiên, không phải loại túi nào cũng có thể tái sử dụng hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
20/09/2026 05:15
Khi trời mưa bão, để đảm bảo an toàn điện, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, ngắt cầu dao tổng khi ngập lụt, tránh xa khu vực nguy hiểm và cảnh giác với các sự cố điện bất ngờ.
20/09/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.
19/09/2026 20:02
Từ miếng giấy, màu vẽ và đôi bàn tay nhỏ, các em đang tự mình khám phá tìm hiểu mặt nạ giấy bồi- nét đẹp truyền thống của mùa trăng.
19/09/2026 11:00
Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, giấc mơ an cư không còn là câu chuyện có nhà khi nào mà là hành trình cân bằng giữa khả năng tài chính, nhu cầu cuộc sống và những lựa chọn phù hợp.
19/09/2026 09:28
Dự báo trong ngày 19 đến ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.
19/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/9: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ 23 - 32 độ C.