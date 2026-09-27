Miền Bắc đầu tuần nắng, giữa tuần đón không khí lạnh

Hôm nay 27/9, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nên thời tiết chủ yếu tạnh ráo. Từ nay đến hết tháng 9, rãnh áp thấp tiếp tục chi phối thời tiết nên miền Bắc phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, cục bộ có nơi nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khoảng tối 30/9, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống. Từ chiều và đêm 30/9, miền Bắc nhiều mây, xuất hiện mưa rào và giông; nhiệt độ trong những ngày đầu tháng 10 giảm xuống dưới 33 độ C.

Hà Nội đang trong tiết thu, trời nắng hanh. Ảnh: Trần Thanh Thảo

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ba ngày đầu tuần 27-36 độ C, từ ngày thứ năm mỗi ngày giảm 2-3 độ đến cuối tuần ở mức 22-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 18-25 độ, cuối tuần 16-21 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý do đang là giao mùa, các cơn giông có khả năng kèm tố, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời trong thời điểm thời tiết thay đổi.

Tại miền Trung, mưa trong những ngày qua chủ yếu liên quan đến dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông. Hiện dải hội tụ nhiệt đới đã tan, gió đông suy yếu nên mưa giảm nhanh. Đêm nay và ngày mai, mưa chủ yếu còn ở duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ 29 đến 30/9, miền Trung ít mưa, trời nắng, một số nơi có thể nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Từ gần sáng và ngày 1/10, khi không khí lạnh tác động, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào, giông; các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục ít mưa, trời nắng do ít chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa cũng giảm sau khi dải hội tụ nhiệt đới không còn hoạt động. Trong tuần tới, mưa rào và giông chủ yếu xuất hiện rải rác vào chiều tối, chưa có dấu hiệu của một đợt mưa lớn.

Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ phổ biến 28-31 độ, Nam Bộ 33-34 độ C.