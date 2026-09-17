Những món ít đường nhưng làm tăng đường huyết

Bánh mì trắng hay sandwich được làm từ tinh bột tinh chế - một loại carbohydrate được tiêu hóa nhanh. Bột mì tinh chế gần như loại bỏ hoàn toàn chất xơ, trong khi chất xơ có vai trò làm chậm quá trình tiêu hóa. Nếu ăn nhiều bánh mì trắng cùng lúc và không kết hợp với thực phẩm khác, tinh bột nhanh chóng chuyển hóa thành glucose, có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Bánh quy giòn chủ yếu được làm từ bột mì và tinh bột tinh chế. Vì vậy, ngay cả khi chúng không ngọt, chúng vẫn có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, nhất là khi bạn ăn nhiều cùng một lúc. Nên chọn bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại hạt. Nếu ăn bánh quy giòn có thể dùng khoảng 1-2 miếng nhỏ sau bữa chính.

Khoai tây cung cấp kali, vitamin C và một số dưỡng chất khác. Tuy nhiên, khoai tây nghiền thường được tiêu hóa nhanh hơn khoai tây nguyên củ do kết cấu mềm, làm tinh bột được hấp thu nhanh hơn. Khoai tây nghiền có chỉ số đường huyết cao, khoảng 83-87, nên có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, đặc biệt khi dùng với khẩu phần lớn.

Cơm trắng không có vị ngọt như bánh kẹo nhưng chứa tinh bột tinh chế, được tiêu hóa và hấp thu tương đối nhanh do quá trình xay xát đã loại bỏ phần lớn cám và mầm gạo. Gạo trắng có chỉ số đường huyết tương đối cao, có thể làm đường huyết tăng đáng kể sau ăn.

Người bệnh tiểu đường nên ưu tiên rau và protein trong bữa ăn, đồng thời kiểm soát khẩu phần cơm và tổng lượng carbohydrate phù hợp với nhu cầu cá nhân.