Những thực phẩm kết hợp với mật ong có lợi sức khỏe

Mật ong với sữa

Uống mật ong với sữa ấm trước khi đi ngủ có thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Cả hai đều chứa tryptophan, một axit amin tham gia vào quá trình sản sinh hormone làm dịu thần kinh.

Sữa cung cấp canxi và vitamin - dưỡng chất thiết yếu cho xương. Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của mật ong giúp giảm nguy cơ loãng xương (mất xương tiến triển) hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa nguyên kem có thể làm tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), còn gọi là cholesterol "tốt", trong khi mật ong hỗ trợ giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay cholesterol "xấu".

Uống mật ong và sữa ấm giúp dễ ngủ. Ảnh minh họa: Timesofindia

Mật ong với giấm táo

Kết hợp giấm táo và mật ong tạo ra loại thuốc bổ thảo dược gọi là "oxymel", tác dụng cải thiện tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường hệ miễn dịch.

Giấm táo chứa lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Mật ong chứa prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, giấm táo hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả, kiểm soát lượng đường trong máu. Mật ong là một nguồn đường, nhưng làm tăng lượng đường trong máu chậm hơn so với đường tinh luyện. Hơn hết, cả giấm táo và mật ong đều chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng khuẩn hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể.

Mật ong pha nước ấm

Mật ong chứa các loại đường tự nhiên như fructose và glucose, cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không gây tích lũy mỡ thừa nếu sử dụng hợp lý. Mật ong hòa tan trong nước ấm uống vào buổi sáng tạo cảm giác no nhẹ, kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm xu hướng tiêu thụ thực phẩm giàu calo không cần thiết. Ngoài ra, uống mật ong pha nước ấm còn kích thích cơ thể trao đổi chất nhẹ nhàng, hỗ trợ quá trình đốt cháy năng lượng.

Mật ong pha nước ấm còn làm dịu cơn đau họng và giảm ho. Các nghiên cứu cho thấy mật ong, đặc biệt là mật ong thô hoặc được chế biến tối thiểu, có thể cân bằng hệ tiêu hóa bằng cách hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Cần sử dụng mật ong với nước ấm đúng cách để tránh tác dụng ngược. Trước hết, không nên pha mật ong với nước quá nóng (trên 40°C), vì nhiệt độ cao có thể phá hủy enzyme tự nhiên trong mật ong. Đồng thời, làm nóng mật ong có thể tạo ra độc tố "ama" tích tụ trong cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Ngoài ra, mật ong là chất tạo ngọt tự nhiên nhưng chứa hàm lượng đường cao. Do đó người mắc bệnh đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Những người có tiền sử dị ứng với mật ong cũng cần thận trọng khi dùng.

Mật ong và tỏi

Mật ong tỏi được làm bằng cách ngâm các tép tỏi với mật ong và để lên men trong vài tuần đến vài tháng. Sau khi lên men, mật ong tỏi có thể dùng nấu ăn hoặc ăn trực tiếp.

Tỏi có tác dụng giảm cholesterol xấu, giảm huyết áp ở những người bị huyết áp cao nhẹ. Các nghiên cứu cho thấy tỏi tăng cường tác dụng của metformin (một loại thuốc hạ đường huyết dùng cho bệnh tiểu đường) và kích thích sản xuất insulin.

Mật ong có thể thay thế đường tinh luyện phù hợp người mắc bệnh tiểu đường type 2. Mật ong và tỏi đều chứa các chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng virus.