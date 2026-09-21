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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: có mưa rào và dông rải rác

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; buổi chiều mưa giảm. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.

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