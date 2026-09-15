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Tài chính thị trường ngày 15/9: Tesla vào Việt Nam, vốn điều lệ 3 triệu USD

P.V
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(Baohatinh.vn) - Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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