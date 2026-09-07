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Độc đáo phiên chợ “đệ nhất danh quả” ở Hà Tĩnh

Tuệ Trang
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(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khu chợ chỉ bán “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh (bưởi Phúc Trạch) trở nên tấp nập, ngập tràn sắc vàng màu quả chín.

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Mỗi mùa thu hoạch bưởi Phúc Trạch, dọc Quốc lộ 15A đoạn qua huyện Hương Khê lại hình thành một phiên chợ nông sản độc đáo. Điểm đặc biệt là nơi đây chỉ kinh doanh duy nhất mặt hàng được mệnh danh "đệ nhất danh quả" - bưởi Phúc Trạch.
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Phiên chợ “di động” này thường kéo dài từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10 hằng năm. Vào những ngày cao điểm, chợ hoạt động liên tục từ sáng sớm cho tới đêm khuya.
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Khắp chợ rộn ràng tiếng người mua, kẻ bán cùng tiếng xe tải, xe kéo tấp nập, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và rôm rả.
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Người dân địa phương cùng các thương lái từ khắp nơi đổ về để mua bán "đệ nhất danh quả". Bưởi được bày la liệt trên những tấm bạt trải trước nhà dân, dọc lề đường hoặc xếp đầy trên xe kéo, xe tải nhỏ. Ông Lưu Văn Thế (xã Hương Bình) cho biết: "Vụ này, vườn bưởi của gia đình tôi ước đạt khoảng 3.000 quả, thu về khoảng 90 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất. Chợ bưởi tập trung đông người nên bà con có thêm điều kiện tiêu thụ sản phẩm, đỡ phải mất công đi tìm mối từng nơi".
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Bà Đinh Thị Tiêu – tiểu thương đến từ phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Tôi buôn bưởi ở chợ này cũng khá lâu rồi. Cứ vào mùa, những tiểu thương như tôi lại đến chợ này để thu mua và chở đi cung cấp cho thị trường”.
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Sau khi thống nhất giá, hàng tấn bưởi lập tức được bốc lên xe để đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại trong, ngoài tỉnh. Bà Bùi Thị Phượng - tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh cho hay: “Bưởi ở đây được bày bán với giá cả rõ ràng nên việc thu mua cũng thuận tiện. Mặc dù năm nay mất mùa nhưng bù lại quả đẹp, ngọt hơn. Vào mỗi sáng sớm, vợ chồng tôi lại lái xe đến đây thu mua để về bán cho các đầu mối ở chợ Hà Tĩnh".
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﻿Hà Tĩnh hiện có gần 3.000 ha bưởi Phúc Trạch, trong đó khoảng 2.800 ha cho quả, tập trung chủ yếu tại các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân, Hương Khê... Theo ghi nhận, năm nay bưởi to tròn, màu sắc đẹp, vị ngọt đậm hơn những năm trước; giá bán dao động từ 30.000-35.000 đồng/quả.
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Do chủ yếu bán sỉ cho các mối buôn nên giá bưởi tại chợ này thường "mềm" hơn so với nơi khác. Anh Nguyễn Văn Anh (xã Xuân Lộc) chia sẻ: "Mỗi năm đến mùa bưởi, tôi lại đến đây chọn mua làm quà gửi ra Hà Nội cho người thân. Bưởi ở chợ này thường rẻ hơn chỗ khác một vài giá nên mua nhiều cũng tiết kiệm được một khoản".
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Phiên chợ bưởi Phúc Trạch không chỉ là nơi giao thương mà còn là nét văn hóa đặc sắc, gắn liền với vùng đất Hương Khê, góp phần khẳng định thương hiệu bưởi Phúc Trạch trên thị trường.
Video: Độc đáo phiên chợ bưởi Phúc Trạch.

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Tags:

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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