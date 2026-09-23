"Bánh đa nem Hà Tĩnh": Nhãn hiệu chung mở lối cho thương hiệu riêng

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh họp bàn triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.
Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.