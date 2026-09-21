Rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh họp bàn triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.
Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.
Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.