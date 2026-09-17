Tài chính thị trường ngày 17/9: Đề xuất “khóa” 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ hồng

(Baohatinh.vn) - Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.
Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.