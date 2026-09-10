Giá xăng, dầu cùng tăng

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 960 đồng lên 24.230 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.260 đồng, ở mức 23.740 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel tăng 510-740 đồng, có giá mới 28.480 đồng, mazut 18.150 đồng một kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng trích Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu. Đồng thời, mức chi quỹ cho xăng sinh học ở mức 500 đồng một lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin liên quan đến việc Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự lẫn nhau. Cùng với đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát.