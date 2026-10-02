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Khi kết nối giao thương mở đường cho hợp tác phát triển

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ 2026 ở Hà Tĩnh vừa qua, 54 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, mở thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương vào các kênh phân phối, thị trường mới.

Với bà Trương Thị Miện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú (xã Kỳ Anh), tham gia hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ không chỉ để quảng bá sản phẩm mà còn là dịp “đo” sản phẩm bằng những yêu cầu thực tế của thị trường. Cá mờm rim, nước mắm Đỉnh Miện - những sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, nhà phân phối. Qua các cuộc gặp gỡ, người đứng đầu HTX hiểu rõ hơn yêu cầu đối với một sản phẩm khi đưa ra thị trường, từ chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã đến khả năng cung ứng ổn định.

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Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú Trương Thị Miện giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

"Qua trao đổi với nhà phân phối, doanh nghiệp cung ứng, chúng tôi hiểu rõ hơn thị trường đang cần gì để điều chỉnh sản phẩm, nâng chất lượng, tăng sức cạnh tranh. HTX còn được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử - một khâu mà trước đây chúng tôi còn hạn chế. Đơn vị cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với 3 nhà phân phối. Đây chưa phải là những đơn hàng, nhưng là bước khởi đầu quan trọng để hai bên tiếp tục đàm phán, thống nhất các điều kiện và tiến tới hợp tác thương mại" - Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú Trương Thị Miện chia sẻ.

Nếu như tại hội nghị, các cơ sở sản xuất tập trung giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, công nghệ chế biến và kết nối tìm kiếm đối tác tiêu thụ thì các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ lại có cơ hội tuyển chọn nguồn hàng tiềm năng có thể xây dựng chuỗi hàng hóa.

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Đa dạng sản phẩm của khu vực Bắc Trung Bộ được trưng bày tại hội nghị.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Giám đốc Công ty CP Thương mại Bách hóa Xanh, Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Bách hóa Xanh hiện có 62 cửa hàng tại 42 xã, phường trong tỉnh nên nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng chất lượng, cung ứng ổn định, nhất là hoa quả, rau, củ, quả luôn rất lớn. Hội nghị lần này có nguồn hàng phong phú, tạo thêm nhiều cơ hội kết nối. Tại chương trình, Bách hóa Xanh đã ký 22 biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở sản xuất, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới”.

Một điểm nhấn của hội nghị là phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm địa phương trên nền tảng thương mại điện tử do Sở Công thương Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Shopee tổ chức. Ngoài các chủ cơ sở, KOL, KOC, lãnh đạo một số sở, ngành Hà Tĩnh trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu và kết nối sản phẩm. Qua đó, thể hiện vai trò đồng hành của cơ quan quản lý trong hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tiếp cận phương thức bán hàng mới, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

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Lãnh đạo các sở, ngành Hà Tĩnh tham gia livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Ông Trương Văn Thuận - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Phiên livestream tại hội nghị thu hút hơn 400.000 lượt xem và phát sinh hơn 400 đơn hàng. Điều quan trọng không chỉ ở số đơn hàng bán được trong phiên livestream mà còn ở khả năng đưa sản phẩm tiếp cận thêm người tiêu dùng, tạo kết nối với thị trường và mở ra những cơ hội tiêu thụ về sau".

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Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị.

Cùng với livestream, các sản phẩm tham gia hội nghị còn được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử. Ông Hoàng Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ mới, Phát triển quốc tế KTS Group cho hay: “Đơn vị đã hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất quảng bá sản phẩm trên nền tảng số KTS Mall và ký 17 biên bản ghi nhớ, tạo cơ sở cho những hợp tác lâu dài”.

Với các nhà sản xuất, điều quan trọng sau hội nghị không chỉ là bán được sản phẩm, mà còn là duy trì mối quan hệ đã kết nối để mở thêm cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm bền vững. Bà Mai Thị Thùy Vân, Giám đốc HTX Sản xuất, chế biến dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy (TP Huế) cho biết: “Doanh thu bán hàng của đơn vị qua những lần tham gia hội chợ, hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh khá cao. Dịp này, chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà cung cấp để hướng tới thị trường ổn định hơn; tạo động lực để HTX tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô, đáp ứng yêu cầu thị trường”.

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Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại và các sở, ngành Hà Tĩnh chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị.

Hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ năm 2026 thu hút sự tham gia của hơn 80 nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, tổ chức xúc tiến thương mại. Thành công của hội nghị không chỉ thể hiện ở doanh số bán hàng mà còn là sự kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, hệ thống cung ứng, bán lẻ hàng hóa. Với 54 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh được ký tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất có thêm cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, mở rộng thị trường và tiến tới những hợp đồng cụ thể.

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Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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