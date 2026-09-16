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PNJ công bố tin bất ngờ, rút ngắn thời gian thanh toán cho khách bán vàng, kim cương

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Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin bất thường về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.

PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương thay vì 120 ngày như quy định hiện tại - Ảnh: QUANG ĐỊNH
PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương thay vì 120 ngày như quy định hiện tại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán xuống thấp hơn 120 ngày

Cụ thể, PNJ cho biết hôm nay, 15-9, hội đồng quản trị PNJ đã ban hành nghị quyết về việc thông qua chủ trương giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Theo nghị quyết mới ban hành, việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm dựa trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị PNJ cũng giao tổng giám đốc tổ chức xây dựng và triển khai phương án chi tiết theo chủ trương nêu trên và báo cáo tình hình thực hiện với hội đồng quản trị.

Ủy ban Chiến lược và Tài chính sẽ thực hiện giám sát, đánh giá rủi ro và hiệu quả của việc triển khai chủ trương nêu trên và kịp thời tham mưu cho hội đồng quản trị các khuyến nghị cần thiết.

Trước đó kể từ ngày 21-7, PNJ thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc. Theo đó khách hàng đến bán vàng, kim cương cho PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt.

Cụ thể ngay khi hoàn tất tiếp nhận tài sản, hồ sơ chứng từ hợp lệ, PNJ sẽ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại, sau đó 30 ngày sẽ thanh toán đợt 2 là 20%, đợt 3 là sau 60 ngày thanh toán 25%, đợt 4 là sau 90 ngày thanh toán 25%, đợt còn lại là sau 120 ngày thanh toán 10% còn lại.

PNJ được bổ sung nguồn vốn để tái thiết

Hôm 4-9, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã thông qua nghị quyết về việc PNJ sẽ vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung nhằm tái thiết công ty.

Sau khi thông qua nghị quyết này, PNJ cũng có thông báo việc hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà sẽ bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, giá trị thị trường vào khoảng 975 tỉ đồng.

Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu ước tính thu về 702 tỉ đồng và giảm sở hữu từ 3,59% xuống 0,08%. Bà Trần Phương Ngọc Thảo bán 7 triệu cổ phiếu, giảm tỉ lệ sở hữu từ 3,52% xuống 2,15%.

Mục đích bán là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay. Thời gian dự kiến thực hiện từ 10-9 đến 10-10-2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trong đó bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán xong 7 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 11-9 theo hình thức thỏa thuận.

Với mức giá giao dịch hôm qua ở 37.000 đồng/cổ phiếu, bà Thảo đã thu về khoảng 259 tỉ đồng.

Sau giao dịch, bà Thảo vẫn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% nhưng tỉ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Dung giảm xuống còn khoảng 14,76%.

tuoitre.vn
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#PNJ #Ủy ban Chiến lược và Tài chính #Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

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