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Thị trường bánh Trung thu khởi động sớm, đa dạng phân khúc

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Thị trường bánh Trung thu trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp với nhiều dòng sản phẩm từ bánh truyền thống đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

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Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song thị trường bánh tại Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Trên nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập (phường Thành Sen), các cửa hàng, quầy bánh đã bày bán bánh Trung thu với mẫu mã đa dạng của những thương hiệu như Hữu Nghị, Kinh Đô, Omeli... thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
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Nhiều khách hàng tìm đến các quầy bánh để tham khảo giá cả, mẫu mã, hương vị, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích của gia đình.
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Chị Nguyễn Thị Thu Hoài - đại diện quầy bánh Trung thu Hữu Nghị (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) cho biết: “Năm nay, bánh Trung thu tại quầy chúng tôi có nhiều phân khúc giá để khách hàng lựa chọn. Bánh lẻ có giá từ khoảng 48 nghìn đồng/sản phẩm, còn bánh hộp dao động từ 280 nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng, tùy loại và quy cách đóng gói".
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Anh Hoàng Kim Nga - đại diện quầy bánh Trung thu hãng Omeli (đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) chia sẻ: “Thời điểm này, khách chủ yếu đến xem và tìm hiểu sản phẩm, chưa mua số lượng lớn. Với khách mua cho gia đình, thường chọn vài chiếc theo sở thích, còn khách mua biếu thì dành nhiều thời gian xem hộp, cách đóng gói. Chúng tôi đang theo dõi nhu cầu thực tế để điều chỉnh lượng hàng và cơ cấu sản phẩm trong những tuần tới”.
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Với nhu cầu thưởng thức trong gia đình, những sản phẩm có giá vừa phải được nhiều người quan tâm. Trong khi đó, nhóm bánh hộp có hình thức đẹp, đa dạng sản phẩm thường được lựa chọn làm quà biếu, tặng trong dịp Trung thu.
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Chị Nguyễn Thị Vinh (xã Việt Xuyên) cho hay: “Tôi đã tham khảo bánh Trung thu ở một số cửa hàng, siêu thị và thấy năm nay sản phẩm khá phong phú, từ loại bình dân đến cao cấp. Giá bán giữa các dòng bánh có sự chênh lệch nhưng nhìn chung không biến động nhiều. Mẫu mã cũng được đầu tư khá bắt mắt, nên người mua có thêm nhiều lựa chọn tùy theo nhu cầu".
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Bên cạnh các loại bánh nướng, bánh dẻo mang hương vị truyền thống như thập cẩm, cốm dừa, đậu đỏ, đậu xanh..., nhiều dòng bánh hiện đại như lava tan chảy, jambon xá xíu, bào ngư... cũng được đưa vào sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Đáng chú ý, các sản phẩm dành cho người ăn kiêng cũng ngày càng phong phú, với sự kết hợp của những nguyên liệu như hạt sen, hạt chia, hạnh nhân, mè đen, hạt dưa...
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Theo ghi nhận tại các quầy hàng, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách tìm mua bánh Trung thu có xu hướng tăng. Nhiều người tranh thủ thời gian nghỉ lễ để chọn bánh sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu, tặng người thân.
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Không chỉ các quầy hàng kinh doanh bánh Trung thu của những thương hiệu lớn, nhiều cơ sở, cửa hàng bánh trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bắt đầu sản xuất, giới thiệu các dòng bánh handmade (làm thủ công) với mẫu mã, hương vị đa dạng, hướng đến những nhóm khách hàng có nhu cầu riêng.
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Chị Lê Thị Hoài Thu - chủ cửa hàng bánh Lê Thu (phường Thành Sen) cho biết: “Thời điểm này, lượng khách đặt bánh Trung thu tại cơ sở đã khá nhiều, nhất là các đơn hàng bánh handmade với mẫu mã, hương vị theo yêu cầu. Dự kiến mùa Trung thu năm nay, cơ sở sẽ sản xuất và tiêu thụ khoảng 4.000 - 5.000 chiếc bánh, tăng khoảng 1.000 bánh so với năm ngoái".
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Theo các đơn vị kinh doanh, tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm thị trường bánh Trung thu bước vào mùa cao điểm, với sức mua tăng mạnh hơn so với giai đoạn hiện nay.
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Để kiểm soát thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng có sức tiêu thụ cao, trọng tâm là việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ đối với bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em.

Qua công tác kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và nhãn sản phẩm. Đối với bánh Trung thu, đây là mặt hàng thực phẩm có thời hạn sử dụng tương đối ngắn, vì vậy cơ sở kinh doanh cần bảo đảm điều kiện bảo quản, không kinh doanh hàng hết hạn hoặc có dấu hiệu thay đổi về chất lượng. Người tiêu dùng khi mua cũng nên kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì và lựa chọn sản phẩm tại những địa chỉ uy tín.

Ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

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Tags:

#Bánh trung thu #thị trường tết Trung thu #Quản lý thị trường

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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