Giá xăng tăng, dầu giảm

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 670-720 đồng, trong khi dầu giảm 340-490 đồng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 670 đồng lên 23.270 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 720 đồng, ở mức 22.480 đồng một lít.
Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel giảm 340 đồng, có giá mới 27.740 đồng một lít, mazut còn 17.640 đồng một kg.
Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục ngừng chi Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu. Đồng thời, mức trích lập vào quỹ với mặt hàng dầu và mazut ở mức 200 đồng một lít, kg.
Theo liên Bộ, sau điều chỉnh, mỗi lít xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận khoảng 5.000-23.000 đồng. Trong đó, giá xăng tại Campuchia và Thái Lan dao động 28.330 - 29.530 đồng. Mức giá tại Trung Quốc hơn 32.870 đồng, còn Lào trên 45.800 đồng một lít.
Tương tự, giá dầu sau kỳ điều hành hôm nay cũng thấp hơn so với các thị trường này. Trong đó, giá tại Lào cao nhất, hơn 38.200 đồng một lít, còn Trung Quốc và Campuchia quanh 29.820-33.210 đồng.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin liên quan đến việc Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự lẫn nhau. Cùng với đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát.
Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước, tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 4% lên 121 USD, dầu diesel hạ 1,1% còn 154,7 USD. Mazut giảm 4,2%, ở mức 586,1 USD một tấn.
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