Không còn mặc định hàng online là rẻ, người tiêu dùng Hà Tĩnh thận trọng khi mua sắm

Giá tốt, nhiều lựa chọn và sự tiện lợi từng khiến mua hàng online trở thành thói quen của nhiều người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi chi phí kinh doanh trên các nền tảng thay đổi, khoảng cách giá giữa hàng bán online và hàng bán trực tiếp ở một số mặt hàng đang thu hẹp. Có sản phẩm trên sàn vẫn có giá tốt nhờ chương trình khuyến mại, nhưng cũng có sản phẩm giá tương đương, thậm chí cao hơn tại cửa hàng, siêu thị. Điều này khiến người mua bắt đầu xem xét cụ thể từng sản phẩm thay vì mặc định lên sàn là sẽ mua được giá thấp hơn.

Chị Đặng Thị Thuý Huyền ngày càng cân nhắc giá và nhu cầu trước khi quyết định mua hàng trên sàn thương mại điện tử.

Nếu trước đây, mua hàng online thường được chị Đặng Thị Thuý Huyền (xã Cẩm Xuyên) lựa chọn vì nghĩ sẽ có giá tốt hơn thì nay, chị có thói quen kiểm tra thêm giá tại các cửa hàng, siêu thị trước khi quyết định.

Chị Huyền chia sẻ: “Có lần, tôi tìm mua một loại bột ca cao lúa mạch dạng hũ 400g trên sàn Shopee với giá 117.000 đồng/hộp. Sau đó tôi kiểm tra ở siêu thị thì sản phẩm này chỉ khoảng 88.500 - 89.000 đồng/hộp. Chênh lệch khá nhiều nên tôi thấy không thể cứ nghĩ mua trên mạng là sẽ rẻ hơn. Bây giờ khi cần mua một món gì, tôi thường xem giá ở vài nơi rồi mới quyết định”.

Cùng với giá bán, chất lượng sản phẩm là vấn đề người mua quan tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Với chị Nguyễn Thị Oanh (phường Hà Huy Tập) sự thay đổi lại nằm ở cách kiểm soát quyết định mua. “Trước đây, gần như tuần nào tôi cũng có vài đơn hàng online. Trong đó, nhiều món nhỏ, tôi thấy tiện là đặt. Nhưng gần đây, tôi mua ít hơn vì mức chênh lệch giá so với mua trực tiếp tại cửa hàng không còn nhiều. Nếu mua trên mạng mà chỉ rẻ hơn vài nghìn đồng, tôi thường không đặt mà ra cửa hàng mua luôn, vì không phải chờ giao hàng. Tôi vẫn mua online với những món khó tìm hoặc có giá tốt hơn rõ rệt, nhất là vào các đợt sale lớn” - chị Oanh cho biết.

Ghi nhận tại một số quầy hàng, trung tâm mua sắm ở Hà Tĩnh, các chương trình sale tại cửa hàng, siêu thị cũng đang được người trẻ quan tâm. Với những mặt hàng phổ biến, dễ tìm mua, khuyến mại tại điểm bán mang đến thêm một lựa chọn bên cạnh mua sắm trên sàn.

﻿ ﻿ Các chương trình sale tại siêu thị, cửa hàng trở thành thêm một lựa chọn đối với người tiêu dùng bên cạnh mua sắm online.

Từ góc độ người bán, cùng một sản phẩm nhưng lại có thể xuất hiện nhiều mức giá khác nhau trên thị trường. Bên cạnh giá nhập, nhà bán phải tính toán các khoản chi phí liên quan trong quá trình đưa sản phẩm đến tay khách hàng, đồng thời cân đối giá bán với mặt bằng chung và sức cạnh tranh của từng gian hàng. Đây là một trong những lý do khiến khoảng cách giá giữa hàng online và hàng bán trực tiếp không cố định.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi - quản lý cửa hàng mỹ phẩm Vân Anh (xã Thạch Lạc) cho biết, mỹ phẩm là nhóm hàng có rất nhiều người bán cùng cạnh tranh trên sàn nên chỉ cần giá chênh một khoản nhỏ, khách hàng cũng có thể chuyển sang gian hàng khác.

“Bán hàng trên sàn, ngoài giá nhập sản phẩm, cửa hàng còn phải tính các khoản phí nền tảng và những chi phí liên quan đến từng đơn hàng. Khi các khoản phí tăng, nếu giữ nguyên giá bán và chương trình ưu đãi như trước thì chi phí kinh doanh sẽ tăng lên, còn tăng giá quá cao lại khó cạnh tranh với những gian hàng khác. Vì vậy, cửa hàng phải tính toán lại từng sản phẩm, cân đối giá bán và mức khuyến mại cho phù hợp. Có những mặt hàng, chúng tôi phải xem rất kỹ giá của các gian hàng khác rồi mới quyết định mức giá của mình” - chị Chi bày tỏ.

Chủ cửa hàng thường xuyên áp dụng các mã ưu đãi, khuyến mại để giữ sức cạnh tranh và thu hút khách hàng.



Theo khuyến cáo của Sở Công Thương Hà Tĩnh, người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến cần chú ý nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, thông tin liên hệ của người bán và các chính sách đổi trả, bảo hành. Với những chương trình giảm giá, voucher hoặc khuyến mại, người mua nên xem kỹ điều kiện áp dụng và xác định rõ nhu cầu trước khi đặt hàng, tránh quyết định chỉ vì mức giảm được quảng bá. Việc lựa chọn những gian hàng có thông tin rõ ràng, uy tín và có khả năng cung cấp hóa đơn, chứng từ khi cần thiết giúp người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi trong quá trình giao dịch.

Sự tiện lợi vẫn giúp thương mại điện tử giữ chân người dùng, nhưng lợi thế giá không còn mặc nhiên thuộc về kênh online. Khi khoảng cách giữa các kênh bán hàng thu hẹp, người mua có thêm lý do để lựa chọn nơi mua phù hợp, còn các sàn và nhà bán hàng cũng phải cạnh tranh thực chất hơn để giữ khách.