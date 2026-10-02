Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Từ 15h ngày 1/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng/lít, lên 26.560 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III tăng 100 đồng/lít, lên 27.180 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, còn 29.710 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 920 đồng/kg lên mức 20.390 đồng/kg.

Tính từ đầu tháng 9 đến nay, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp. Xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 4.800 đồng/lít, từ 22.480 đồng lên 26.560 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III tăng 4.580 đồng/lít, từ 23.270 đồng lên 27.180 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1.270 đồng/lít qua 4 kỳ điều hành, dù có một phiên giảm; dầu mazut tăng 2.750 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu đồng loạt tăng tiếp, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Trong đó, chủ yếu là Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9 và kỳ điều hành ngày 1/10 là 140,89 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 0,06 USD/thùng, tương đương tăng 0,05%).

Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 147,25 USD/thùng (tăng 0,04 USD/thùng, tăng 0,03%).

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức 167,002 USD/thùng (giảm 6,33 USD/thùng, giảm 3,65%); dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 693,69 USD/tấn (tăng 36,07 USD/tấn, tăng 5,49%).

Trên thị trường thế giới, trong tuần này biến động mạnh nhưng tính chung vẫn chịu áp lực giảm. Brent hiện quanh 102,6 USD/thùng, tăng nhẹ trong phiên 2/10 nhưng đang hướng tới mức giảm khoảng 1,93% trong cả tuần, theo Reuters.

Trong tuần, giá dầu chịu tác động trái chiều, kỳ vọng nguồn cung Trung Đông được cải thiện gây áp lực giảm, trong khi căng thẳng địa chính trị lại hỗ trợ giá.

Ngày 30/9, dầu giảm khoảng 2,5% khi thị trường chú ý tới dấu hiệu xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông phục hồi; sang 1/10, giá bật tăng hơn 4 USD/thùng đối với Brent sau thông tin Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu và Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị thắt chặt.

OPEC+ được dự báo giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11, trong bối cảnh các nước vùng Vịnh đang dần khôi phục xuất khẩu nhưng sản lượng thực tế của nhóm vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích tại KCM Trade, thị trường dầu đang chịu tác động từ nhiều tín hiệu trái chiều. Triển vọng xuất khẩu dầu của Saudi Arabia được cải thiện, tạo áp lực giảm giá, trong khi việc Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu lại hỗ trợ giá.

Reuters cho biết Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ tháng 3, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Bắc Kinh sau đó nới lỏng các biện pháp này vào tháng 7 và hiện quản lý xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay theo từng tháng.

Trong tháng 10, Trung Quốc chưa cho phép các nhà máy lọc dầu lớn xuất khẩu nhiên liệu tới các thị trường ngoài Hong Kong, Macau (Trung Quốc). Hiện chưa rõ nước này có nối lại hoạt động xuất khẩu sau kỳ nghỉ kéo dài đến ngày 7/10 hay không.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đang đề nghị các nước châu Âu giải phóng lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp để góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu. Một nguồn tin cho Reuters biết Mỹ đã đề nghị EU giải phóng 120 triệu thùng dầu diesel trong 6 tháng tới. Các nước EU hiện có gần 109 triệu tấn dầu thô và nhiên liệu dự trữ khẩn cấp.

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 1/10, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam tiếp tục cao hơn trong nước, gồm Thái Lan khoảng 31.296 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 32.975 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 52.500 đồng/lít và Trung Quốc 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi tại Việt Nam, giá xăng ở mức 27.180 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, Thái Lan ở mức 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 36.176 đồng/lít, Lào 41.040 đồng/lít, Trung Quốc 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 29.710 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích 200 đồng/lít dầu diesel vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Về quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ hơn 196 tỷ đồng, tăng khoảng 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Ngoài số dư này, quỹ còn hơn 701,8 tỷ đồng tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước và hơn 430,2 tỷ đồng từ nguồn đã trích lập quỹ.

Trong quý II, tổng số tiền trích vào quỹ hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi số tiền chi ra để bình ổn giá hơn 873 tỷ đồng. Quỹ cũng phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, tính cả các khoản tạm ứng và nguồn tiền đã trích lập, tổng số tiền liên quan đến quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.714 tỷ đồng vào cuối quý II, ngoài số dư quỹ hơn 196,28 tỷ đồng.