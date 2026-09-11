Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Mùa thu - đông từ lâu là bài toán khó của du lịch Hà Tĩnh khi lượng khách, đặc biệt tại các khu du lịch biển, thường giảm mạnh sau mùa cao điểm. Năm nay, thay vì chờ thị trường trầm lắng, nhiều cơ sở lưu trú đã sớm chuyển trạng thái, chủ động tung các gói kích cầu để đón khách ngay từ đầu mùa thấp điểm.

Sau mùa hè, du khách đến Hà Tĩnh thường giảm mạnh. Ảnh: Bãi biển Thiên Cầm dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua.

Tại KDL sinh thái Quỳnh Viên (xã Thạch Khê), cơ sở vừa triển khai chương trình “Chạm thu - Chạm biển - Chạm những bình yên”.

Áp dụng từ ngày 6/9/2026, chương trình có combo 2 ngày 1 đêm giá 1,5 triệu đồng/phòng, gồm villa nghỉ dưỡng, bữa sáng, BBQ hoặc set lẩu, sử dụng hồ bơi vô cực view biển, 1 giờ chơi pickleball miễn phí và tặng món ăn đặc biệt. Khách đặt combo 3 ngày 2 đêm tiếp tục được hưởng thêm ưu đãi.

Du khách trải nghiệm tiệc đêm ngoài trời tại KDL sinh thái Quỳnh Viên (xã Thạch Khê).

Đáng chú ý, Quỳnh Viên không chỉ kích cầu bằng giá. Mùa thu năm nay, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạch Khê xây dựng thêm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực gắn với tour tham quan khám phá đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, Eo Lói... Qua đó, tạo thêm lựa chọn cho du khách thay vì chỉ lưu trú tại resort.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành KDL sinh thái Quỳnh Viên cho biết: “Phát huy lợi thế cảnh quan Quỳnh Viên vào mùa thu - đông và hiệu quả từ các chính sách kích cầu những năm trước, năm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra những ưu đãi thiết thực để thu hút du khách. Đồng thời, Quỳnh Viên chú trọng nâng cao sản phẩm trải nghiệm, phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp địa phương kết nối văn hóa, ẩm thực, điểm đến, qua đó tạo thêm sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách”.

Vẻ thanh bình của KDL sinh thái Quỳnh Viên khi thời tiết chuyển sang mùa thu.

Không riêng Quỳnh Viên, nhiều cơ sở lưu trú tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh cũng đồng loạt đưa ra chính sách kích cầu. Tại KDL Thiên Cầm, Queen Hotel áp dụng giá phòng 500.000 đồng/đêm, giảm 60% so với mùa cao điểm, trong chương trình “Hết mùa cao điểm - Đến mùa săn phòng giá hời”, áp dụng từ tháng 9 đến tháng 12/2026.

Ở KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền), Serena Xuân Thành Hotel đưa giá phòng ngày thường xuống 400.000 - 800.000 đồng/đêm, cuối tuần 500.000 - 900.000 đồng/đêm, kèm chính sách miễn phí phòng cho trẻ dưới 12 tuổi đi cùng bố mẹ, check-in sớm và các gói BBQ sân vườn.

﻿ ﻿ Khách sạn Serena Xuân Thành "tung" bảng báo giá phòng và các khuyến mãi mùa thấp điểm.

Một số nơi khác như KDL sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia (xã Cổ Đạm) có giá phòng chỉ từ 600.000 đồng, khách lưu trú cuối tuần được tặng bữa sáng; Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) giảm 25% giá phòng, kèm các trải nghiệm đạp xe quanh hồ Kẻ Gỗ, câu cá, tham quan vườn thú mini.

Vinpearl Hà Tĩnh và Vinpearl Cửa Sót Resort cũng triển khai chương trình “Chạm mùa rực rỡ” đến ngày 31/3/2027, với ưu đãi về giá phòng, ẩm thực, spa và chính sách dành cho trẻ em.

KDL sinh thái Đá Bạc Eco giảm giá phòng 25% và miễn phí nhiều dịch vụ trải nghiệm trong mùa thu - đông 2026.

Những chương trình trên cho thấy các doanh nghiệp đang linh hoạt hơn trong thu hút khách mùa thấp điểm, không chỉ để duy trì công suất khai thác phòng, giữ nhịp hoạt động dịch vụ, mà còn hướng tới duy trì việc làm, thu nhập, giữ chân đội ngũ lao động có tay nghề.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành cũng đang tận dụng các chính sách kích cầu để xây dựng tour, tuyến phù hợp mùa thấp điểm. Ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thành Sen cho rằng: “Sản phẩm du lịch là sản phẩm không tồn kho, không bán được thì giá trị của nó cũng mất đi theo thời gian thực. Vì vậy, việc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chủ động giảm giá và nâng chất lượng dịch vụ là hướng đi thực tế trong mùa thu - đông. Về phía doanh nghiệp lữ hành, khi chi phí lưu trú giảm, chúng tôi cũng có thêm điều kiện xây dựng các sản phẩm tour linh hoạt, phù hợp khả năng chi trả của khách”.

Du khách nghỉ dưỡng tại KDL sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia. Ảnh: Facebook đơn vị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp trong thích ứng với mùa thấp điểm; đồng thời đề nghị các địa phương, ban quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp tiếp tục xây dựng sản phẩm đa dạng có sức hút, kết hợp du lịch sinh thái, biển, văn hóa - tâm linh, trải nghiệm và ẩm thực, qua đó thu hút du khách trong mùa thu đông”.

Việc chủ động kích cầu ngay từ đầu mùa thu - đông đang giúp các cơ sở lưu trú tạo thêm sức hút cho điểm đến sau mùa cao điểm. Khi giá phòng ưu đãi được kết hợp với dịch vụ và trải nghiệm phù hợp, Hà Tĩnh có thêm cơ hội duy trì dòng khách, giữ nhịp hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm.