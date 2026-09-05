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Về Hoành Sơn, tìm đến dấu tích hai vị “Song Trạng” họ Lê

Anh Tấn - Thanh Quý - Thanh Tùng
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(Baohatinh.vn) - Khu di tích đền thờ và mộ của hai vị Song Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại tổ dân phố Tân Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học và cốt cách khoa bảng của các vị tiền nhân.

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