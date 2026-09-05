Về Hoành Sơn, tìm đến dấu tích hai vị “Song Trạng” họ Lê

Du lịch Tiên Điền tìm hướng vượt “điểm nghẽn” mùa vụ 04/09/2026 16:00 Không chỉ dựa vào sức hút của biển Xuân Thành mùa hè, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang khai thác lợi thế di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch để kéo dài mùa đón khách quanh năm.

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9 03/09/2026 08:00 Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh 02/09/2026 16:14 Diễn ra trong thời tiết khá bất lợi nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm đến tại Hà Tĩnh đã đón lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Thời tiết không thuận lợi, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh vẫn “hút khách” 31/08/2026 08:00 Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết mưa nắng đan xen nhưng với sức hút điểm đến, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đón một lượng khách khá lớn tham quan, nghỉ dưỡng.

Địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 30/08/2026 17:30 Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút khá đông du khách về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 28/08/2026 05:15 Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón du khách muôn phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hương thu trên "làng đỏ" Việt Xuyên 25/08/2026 18:17 Trong sắc thu dịu nhẹ, Việt Xuyên (Hà Tĩnh) – “làng đỏ” năm xưa gợi nhớ những trang sử hào hùng và sức sống mới đang vươn lên.

Nhiều điểm đến Hà Tĩnh “hút” khách đặt phòng dịp lễ 2/9 25/08/2026 10:00 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lượng phòng đặt trước tại nhiều cơ sở lưu trú ở các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đạt 60-90% công suất; một số điểm đến sinh thái, cộng đồng thậm chí đã kín lịch trong những ngày nghỉ lễ.

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh 23/08/2026 12:25 Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước 23/08/2026 09:17 Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.

Đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ - dấu xưa giữa lòng đô thị 22/08/2026 09:10 Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị, đền thờ Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi tưởng nhớ vị danh thần có công trị thủy, an dân, mà còn là nơi lưu giữ những di sản, câu chuyện lịch sử...

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân 16/08/2026 07:06 Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn 15/08/2026 09:10 Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.

Điều gì làm nên sức hút của "viên ngọc xanh" Sơn Kim 1? 14/08/2026 08:36 Xã Sơn Kim 1 được ví như "viên ngọc xanh" nơi đại ngàn phía tây Hà Tĩnh khi sở hữu cảnh quan hùng vĩ, nguyên sơ và ẩm thực đặc sắc, mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Bắc Sơn – Nơi truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại 09/08/2026 18:04 Thôn Bắc Sơn, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được biết đến là vùng đất giàu truyền thống, từng bước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.

Di tích Trương Quốc Dụng - nơi hun đúc truyền thống yêu nước 08/08/2026 10:10 Di tích Mộ và Đền thờ Trương Quốc Dụng ở thôn Long Phúc, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống hiếu học, yêu nước và trách nhiệm với quê hương.

Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen 30/07/2026 08:16 Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.

Thiên Cầm lọt nhóm điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong mùa hè 28/07/2026 11:09 Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do trình duyệt Cốc Cốc công bố, điểm đến Thiên Cầm (Hà Tĩnh) ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025.

Ngắm cung đường "triệu view" ở vùng biển Hà Tĩnh 26/07/2026 07:25 Tuyến đường ven núi nối từ Quỳnh Viên Resort lên Eo Lói, hải đăng Cửa Sót (Thạch Khê, Hà Tĩnh) mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

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Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh 10/07/2026 07:56 Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.

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