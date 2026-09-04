Du lịch Tiên Điền tìm hướng vượt “điểm nghẽn” mùa vụ

Sau cao điểm hè, biển Xuân Thành trở lại nhịp điệu yên bình. Không còn cảnh đông đúc trên bãi cát, du khách đến thời điểm này có thể thong thả dạo biển, lắng nghe tiếng sóng và tận hưởng không gian thư giãn khác với những tháng du lịch sôi động.

Với nhiều người, sức hấp dẫn của Xuân Thành không chỉ nằm ở những ngày nắng rực rỡ. Khi tiết trời dịu mát, bãi biển mang vẻ đẹp riêng, phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần và tái tạo năng lượng.

Biển Xuân Thành có nhiều lợi thế phát triển du lịch.

Sau nhiều năm sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, ông Trần Thanh Chương trở về quê hương và cảm nhận rõ sự thay đổi của Xuân Thành, từ hạ tầng giao thông đến hệ thống lưu trú và chất lượng dịch vụ.

“Cơ sở hạ tầng ở Xuân Thành nay khang trang hơn, nhiều khách sạn được đầu tư hiện đại, chất lượng phục vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp. Dù đã qua cao điểm hè, chúng tôi vẫn có một kỳ nghỉ thoải mái, yên tĩnh và được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ. Đây là điểm đến phù hợp để trở về nghỉ ngơi vào nhiều thời điểm trong năm” - ông Trần Thanh Chương chia sẻ.

Khánh sạn Hanvet Grand Xuân Thành là một trong những điểm lưu trú nổi bật.

Cùng với cảnh quan thiên nhiên, hệ thống nhà hàng, khách sạn tại Xuân Thành đang được đầu tư theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Trong đó, Hanvet Grand Xuân Thành là một trong những cơ sở lưu trú mới được xây dựng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ tại khu du lịch.

Khách sạn có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, quy mô 160 phòng nghỉ cao cấp, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Không gian tiện nghi cùng quy trình vận hành chuyên nghiệp đã tạo thêm lựa chọn cho khách nghỉ dưỡng, khách đoàn, hội nghị và sự kiện ngay cả khi mùa hè đã qua.

Chị Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Kinh doanh - Lễ tân Khách sạn Hanvet Grand Xuân Thành cho biết: “Trong mùa thấp điểm, khách sạn tập trung chỉnh trang cảnh quan, bảo dưỡng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng các dịch vụ. Đơn vị đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ và phong cách đón tiếp cho đội ngũ nhân viên, sẵn sàng phục vụ du khách chu đáo vào bất cứ thời điểm nào trong năm”.

Sự tiếp đón ân cần, chu đáo là "chìa khóa" thu hút khách du lịch.

Tính mùa vụ vẫn là một trong những khó khăn lớn của du lịch biển Hà Tĩnh. Khách thường tập trung vào những tháng hè, trong khi công suất khai thác nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ giảm đáng kể vào thời gian còn lại. Thực tế này ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, khả năng duy trì việc làm cũng như thu nhập của người lao động. Bởi vậy, khắc phục tính mùa vụ không còn là câu chuyện riêng của từng cơ sở kinh doanh mà trở thành yêu cầu đặt ra đối với cả địa phương.

Muốn kéo dài thời gian đón khách, Tiên Điền không thể chỉ dựa vào lợi thế biển. Sản phẩm du lịch cần được đa dạng hóa, tạo thêm những trải nghiệm phù hợp với nhiều nhóm khách và ít phụ thuộc vào thời tiết.

Đây là lợi thế mà Tiên Điền đang sở hữu. Bên cạnh biển Xuân Thành với bờ cát dài và cảnh quan đẹp, địa phương còn có Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, nhiều di tích lịch sử, lễ hội truyền thống cùng không gian văn hóa giàu bản sắc.

Vùng đất này cũng lưu giữ những giá trị đặc sắc của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian – những nguồn tài nguyên có thể trở thành nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Cùng đó, hạ tầng du lịch trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện với hơn 1.000 phòng nghỉ, đáp ứng trên 2.000 khách lưu trú. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản; sân golf 18 lỗ rộng 112 ha cùng hệ thống ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm ngoài trời mở ra khả năng thu hút nhiều dòng khách vào các thời điểm khác nhau trong năm.



Sân golf hiện đại mang đến những trải nghiệm du lịch ấn tượng tại Tiên Điền. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền cho biết: “Tiên Điền đang tăng cường phối hợp với các cơ sở lưu trú, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm phù hợp cho mùa thấp điểm, đẩy mạnh liên kết với các đơn vị du lịch trong tỉnh và tỉnh Nghệ An, chú trọng thu hút các đoàn học sinh về tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và trải nghiệm di sản. Địa phương cũng có lợi thế về sân golf hiện đại, có thể đón khách quanh năm. Đây là cơ sở để chúng tôi tăng cường xúc tiến, hướng tới các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan và từng bước mở rộng nguồn khách quốc tế”.

Ngay sau khi mùa du lịch hè khép lại, xã Tiên Điền đã chủ động kết nối các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị kinh doanh dịch vụ để cùng tìm giải pháp thu hút khách trong những tháng cuối năm.

Tọa đàm về phát triển du lịch Tiên Điền mùa thấp điểm đã mở ra nhiều gợi ý thiết thực. Trong đó, địa phương sẽ phối hợp khảo sát lại hệ thống điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ và các sản phẩm hiện có; từ đó đánh giá khả năng phục vụ và xây dựng các gói trải nghiệm phù hợp với từng nhóm khách.

Tiên Điền tích cực tìm kiếm các giải pháp cho mùa du lịch thấp điểm. Ảnh: Trung tâm DVTH xã Tiên Điền

Một trong những định hướng quan trọng là kết nối biển Xuân Thành với Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, đền thờ Nguyễn Công Trứ, các không gian văn hóa và trải nghiệm làng chài. Bên cạnh đó, địa phương hướng tới phát triển du lịch hội nghị, giáo dục truyền thống, thể thao, nghỉ dưỡng cuối tuần và tổ chức các sự kiện văn hóa vào những thời điểm vắng khách.

Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự phát huy hiệu quả, các giá trị văn hóa cần được chuyển hóa thành những sản phẩm có tính trải nghiệm cao. “Tiên Điền có nhiều tài nguyên văn hóa, lịch sử đặc sắc, nhưng cần được kết nối thành các tour, tuyến hoàn chỉnh để tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú. Cùng với du lịch di sản, địa phương nên quan tâm phát triển du lịch hội nghị, hội thảo; xây dựng các chương trình tham quan, lưu trú và dịch vụ phù hợp với nhóm khách này. Khi sản phẩm được thiết kế đồng bộ, các doanh nghiệp lữ hành sẽ thuận lợi hơn trong việc đưa khách về Tiên Điền quanh năm” - ông Nguyễn Tiến Trình, Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ và Du lịch Thành Sen cho hay.

Tiên Điền không thiếu tiềm năng, nhưng để những lợi thế riêng lẻ trở thành một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh cần sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tăng cường quảng bá, địa phương kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước đưa Tiên Điền trở thành điểm đến hấp dẫn trong cả bốn mùa.