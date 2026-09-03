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Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày là điều kiện lý tưởng để du khách lên kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, thời tiết tại Hà Tĩnh lại bất ngờ biến động khi có tới 2 ngày xuất hiện mưa rào và dông, nhiều thời điểm các hoạt động ngoài trời buộc phải tạm ngưng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Dẫu vậy, nhờ sự chuyên nghiệp trong công tác đón tiếp và sức hút của các điểm đến, lượng khách đổ về Hà Tĩnh vẫn tăng vượt kỳ vọng.

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Biển Thiên Cầm nhộn nhịp du khách trong chiều 1/9.

Tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm, ngay từ những ngày đầu nghỉ lễ, dòng khách đã đổ về đông đúc. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú duy trì ở mức cao từ 80 - 95%, trung bình cả kỳ nghỉ đạt trên 80%.

Dịp lễ năm nay, Thiên Cầm ước đón khoảng 41.200 lượt khách tham quan (tăng hơn 29.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025), trong đó 15.200 lượt khách lưu trú (tăng 11.000 lượt).

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Xe cộ đông đúc bên ngoài và không khí du khách check - in bên trong khách sạn tại KDL Thiên Cầm trong sáng 30/8.

Bà Lê Thị Bích Liên (du khách đến từ TP Hà Nội) chia sẻ: “Dù biết thời tiết Hà Tĩnh dịp lễ không được đẹp lắm nhưng gia đình tôi vẫn quyết định đến Thiên Cầm.

Sau 3 ngày 2 đêm ở đây, chúng tôi rất hài lòng. Bãi biển đẹp, dịch vụ chu đáo, hải sản lại tươi ngon. Tôi nghĩ đi biển đâu nhất thiết phải có nắng nóng mới thú vị. Thời tiết mát mẻ, được ngắm biển, ngồi cà phê hay quây quần thưởng thức hải sản cùng gia đình, bạn bè cũng là một kỳ nghỉ rất trọn vẹn”.

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Bà Lê Thị Bích Liên (du khách TP Hà Nội) trong chuyến nghỉ dưỡng tại KDL Thiên Cầm.

Sức nóng không chỉ tập trung ở Thiên Cầm, các điểm du lịch biển khác cũng ghi nhận không khí vô cùng nhộn nhịp.

KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) đón khoảng 20.000 lượt khách (trong đó 10.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt 80%, tăng 10% so với cùng kỳ); Quỳnh Viên (xã Thạch Khê) đón 1.900 lượt khách tham quan, 1.600 lượt lưu trú và công suất phòng đạt gần 99%.

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Du khách nước ngoài trải nghiệm tại KDL Quỳnh Viên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Song song với du lịch biển, các điểm đến văn hóa - lịch sử và du lịch sinh thái cũng chứng kiến sự bùng nổ về lượt khách. Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón khoảng 17.000 lượt khách (tăng 142% so với cùng kỳ); KDL sinh thái Đá Bạc Eco đón khoảng 5.000 lượt (tăng 150% so với cùng kỳ), công suất phòng đạt tối đa 100% trong suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Theo tổng hợp từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 2/9, toàn tỉnh đã đón khoảng 110.535 lượt khách tham quan (tăng 22% so với cùng kỳ), trong đó lượng khách lưu trú đạt 34.820 lượt (tăng ấn tượng 355% so với cùng kỳ năm 2025).

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Du khách về dâng hương, tham quan tại Ngã ba Đồng Lộc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Ban Quản lý khu di tích cung cấp.

Kết quả bứt phá trên trước hết đến từ đòn bẩy hạ tầng giao thông liên vùng. Việc các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh được đưa vào vận hành đồng bộ đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhờ đó, sự đi lại thuận tiện, nhanh chóng giúp du khách dễ dàng quyết định lên đường nghỉ dưỡng, giải tỏa tâm lý ngại di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Cùng với lợi thế hạ tầng, sự chủ động, linh hoạt của các khu, điểm du lịch trong việc tự làm mới mình đóng vai trò then chốt giúp giữ vững sức hút. Nhận thức rõ diễn biến thời tiết bất lợi, nhiều điểm đến đã nhanh chóng nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới và đẩy mạnh tiếp thị số. Điển hình cho tư duy chủ động thích ứng này là KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân)

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Du khách tham quan KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) trong kỳ nghỉ lễ.

Ông Trần Thế Tiềm - Giám đốc điều hành KDL sinh thái Đá Bạc Eco chia sẻ: “Xác định kỳ nghỉ lễ 2/9 là thời điểm vàng, chúng tôi đã chủ động làm mới trọn gói sản phẩm từ sớm. Bên cạnh nâng cấp hạ tầng và trang trí không gian Tết Độc lập, nắm bắt tâm lý du khách thích thư thái khi trời mát, chúng tôi xây dựng các trải nghiệm mới như: câu cá rô đồng, đạp xe quanh hồ Kẻ Gỗ…

Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá điểm đến trên các nền tảng MXH như: Facebook, TikTok, YouTube giúp lan tỏa hình ảnh chân thực điểm đến tới đông đảo du khách gần xa. Do đó, dù thời tiết không mấy thuận lợi, Đá Bạc Eco vẫn thu hút được lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2025”.

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Dịch vụ trải nghiệm đa dạng giúp KDL sinh thái Đá Bạc Eco hút khách, dù thời tiết không thuận lợi.

Song song với sự năng động của doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước cũng được Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh triển khai đồng bộ. Ngay trước kỳ nghỉ, sở đã chỉ đạo các địa phương và điểm đến chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá nhằm giữ vững sức hút.

Cùng với đó, công tác kiểm tra việc niêm yết giá được thực hiện sát sao nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng chèo kéo, ép giá du khách. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết bất lợi, sở cũng quán triệt các địa phương chủ động điều chỉnh lịch trình, linh hoạt tạm dừng các dịch vụ dưới nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm túc các phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và công khai đường dây nóng hỗ trợ du khách.

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Cao tốc Bắc - Nam rút ngắn thời gian di chuyển, giúp nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lựa chọn tự lái xe ô tô cá nhân đến Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng trong các kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cho thấy sức hút của du lịch Hà Tĩnh đã có sự cải thiện đáng kể, nhất trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi. Đây cũng là kết quả của quá trình chuẩn bị chủ động, từ hạ tầng, cơ sở vật chất đến sản phẩm, chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn. Sau kỳ nghỉ lễ, sở sẽ tiếp tục đôn đốc, đồng hành cùng các địa phương, khu, điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để duy trì sức hút trong những tháng cuối năm, nhất là khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm”.

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