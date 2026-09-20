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Vườn thú "Bách Điểu" - điểm đến mới ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Vườn thú “Bách Điểu” tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) vừa đi vào hoạt động, thêm không gian trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và thế giới động vật.

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Vườn thú “Bách Điểu” nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco được bao trùm bởi không gian xanh của cây cối. Ảnh: Lê Vinh
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Vườn thú được đầu tư hơn 2 tỷ đồng, xây dựng từ đầu năm 2026 và bắt đầu đón khách từ đầu tháng 9 này. Với diện tích khoảng 2000m², các khu nuôi được bố trí riêng, phù hợp với đặc điểm của từng loài vật, vừa thuận tiện cho du khách quan sát, tìm hiểu.
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Khoảng 15 loài động vật đang được nuôi dưỡng tại đây, trong đó có công Ấn Độ, gà lôi trắng, gà tây xám, chim trĩ đỏ, thỏ, dê, cừu... Các loài vật được đưa về nuôi dưỡng đều đảm bảo đầy đủ giấy tờ, quy định theo yêu cầu.
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Chị Lê Thị Hiền (Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco) cho biết: “Hiện nay đang bước vào mùa du lịch thấp điểm nên Đá Bạc Eco đã đầu tư, đưa vườn thú vào hoạt động để tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng vườn thú đã bước đầu đón một số đoàn khách đến tham quan. Với không gian rộng, nhiều loài động vật và các hoạt động trải nghiệm, đây cũng là địa điểm phù hợp để các trường học tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu thực tế.”
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Các em có thể quan sát, tương tác và cho vật nuôi ăn dưới sự hướng dẫn của nhân viên vườn thú. Qua đó, giúp các em có thêm những trải nghiệm thực tế về thế giới động vật.
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“Mỗi ngày, vườn thú bố trí nhân viên chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và đảm bảo nguồn thức ăn để vật nuôi phát triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm nhiều loài động vật mới như ngựa trắng, đà điểu, hươu sao… đồng thời hoàn thiện thêm các khu vực để đa dạng trải nghiệm cho du khách” - chị Lê Thị Hiền (Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco) cho biết thêm.
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Không gian vườn thú được phủ xanh bởi nhiều cây cối, tạo cảm giác thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.
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Không chỉ tham quan, du khách còn có thể trải nghiệm câu cá miễn phí tại vườn thú.
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Em Nguyễn Bá Bảo (học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Thạch Xuân, xã Thạch Xuân) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến vườn thú. Em được tham gia nhiều hoạt động như câu cá, tận tay cho dê, cừu, thỏ ăn. Em thấy các con vật rất dễ thương. Qua chuyến đi này, em biết thêm nhiều điều mới lạ, yêu động vật hơn.”
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Tại vườn thú còn được bố trí các tiểu cảnh, suối nước, cầu và nhiều hạng mục phụ trợ, tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan.
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Sự hiện diện của vườn thú “Bách Điểu” góp phần làm phong phú thêm hệ thống dịch vụ tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco. Với những hoạt động và không gian mới, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các đoàn tham quan, du khách trong và ngoài tỉnh thời gian tới.
VIDEO: Khám phá vườn thú "Bách Điểu" ở Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco.

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