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Các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón du khách muôn phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường tại các điểm đến để phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 2/9.

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Không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã tràn ngập tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Nhận định kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, nhu cầu tham quan, du lịch của người dân sẽ tăng cao, sở đã chủ động có những chỉ đạo cụ thể tới từng địa phương, đơn vị để tập trung công tác chuẩn bị. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng tôi đã tham mưu ban hành công văn về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 và các tháng cuối năm 2026”.

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Cán bộ Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại KDL Thiên Cầm về xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh.

Theo đó, Sở VH-TT&DL chỉ đạo các địa phương, ban quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ. Chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá du khách. Đồng thời, các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để tạm dừng dịch vụ dưới nước hoặc điều chỉnh chương trình phù hợp. Các điểm đến phải chuẩn bị tốt nhân lực, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, PCCC và công khai đường dây nóng hỗ trợ. Sở cũng khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch “về nguồn”, gắn với giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

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KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền).

Bám sát chỉ đạo của Sở VH-TT&DL, những ngày qua, các địa phương trọng điểm du lịch như Thiên Cầm, Tiên Điền… đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Tại Khu du lịch (KDL) Xuân Thành (xã Tiên Điền), bên cạnh chỉnh trang cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch được đặc biệt chú trọng.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền cho biết: “Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các cơ sở dịch vụ tại KDL Xuân Thành chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm vệ sinh môi trường và chuẩn bị chu đáo điều kiện đón khách. Điều phấn khởi là lượng khách đặt phòng dịp nghỉ lễ năm nay rất cao, hiện đã đạt trên 80%. Bên cạnh yêu cầu các cơ sở niêm yết giá công khai, địa phương thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, xây dựng phương án cứu hộ bờ biển. Hiện, KDL đã được trang bị một ca nô cứu hộ chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra”.

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Đội cứu hộ biển tại KDL Xuân Thành kiểm tra phương tiện, sẵn sàng cho các tình huống ứng cứu.

Bên cạnh các dịch vụ như sân golf, cưỡi ngựa dạo biển, ca nô lướt sóng… vào tối 30/8 tại KDL Xuân Thành sẽ diễn ra chương trình giao lưu ca nhạc dự kiến thu hút đông đảo khán giả. Chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng lên phương án phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT để du khách có kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn.

Cùng với Xuân Thành, KDL Thiên Cầm cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách. Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm thông tin: “Ngoài chỉnh trang hạ tầng, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon, niêm yết giá rõ ràng, nghiêm cấm các hành vi nâng giá, “chặt chém” du khách. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh luôn giám sát thái độ phục vụ của nhân viên, quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện với phương châm: du khách đến một lần sẽ muốn quay lại những lần sau”.

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KDL Thiên Cầm đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ 2/9.

Bên cạnh các khu, điểm du lịch biển, các “địa chỉ đỏ”, điểm du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái cũng đã sẵn sàng đón khách. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, công tác chuẩn bị đón khách đã được triển khai khẩn trương.

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: “Dự báo lượng khách tham quan, dâng hương sẽ tăng mạnh trong dịp lễ, hơn 1 tuần qua, chúng tôi đã tiến hành vệ sinh môi trường, trang hoàng hệ thống cờ, băng rôn, tạo không khí trang trọng, phấn khởi. Ban Quản lý cũng tăng cường xe điện phục vụ khách, bố trí các điểm cung cấp đồ dâng lễ thuận tiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT suốt kỳ nghỉ”.

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Lối vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được chỉnh trang sạch đẹp với băng rôn và đường cờ mừng Quốc khánh 2/9.

Song song với chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, một số khu, điểm du lịch cũng tích cực làm mới các sản phẩm để thu hút du khách. Tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) việc đưa vào hoạt động các dịch vụ mới như câu cá rô đồng mùa thu, trượt cỏ, khu vui chơi dưới nước mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

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Du khách trải nghiệm các sản phẩm mới tại KDL sinh thái Đá bạc Eco. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sự chủ động, phối hợp đồng bộ từ cấp quản lý ngành đến chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh là cơ sở để du lịch Hà Tĩnh tự tin mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ 2/9 an toàn, văn minh và nhiều trải nghiệm.

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