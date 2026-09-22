Hà Tĩnh phấn đấu từ nay đến cuối năm đón hơn 1,35 triệu lượt khách du lịch

Thông tin trên được Sở VH,TT&DL công bố trong báo cáo gửi UBND tỉnh và các địa phương mới đây. Cũng theo báo cáo này, để đạt mục tiêu đó, Sở VH,TT&DL đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Tĩnh ngày càng xây dựng được nhiều điểm đến hấp dẫn.

Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo các văn bản, gồm: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP, ngày 7/9/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; nội dung báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh về Nghị quyết số 26-NQ/TW tại hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; văn bản chỉ đạo tăng cường phát triển sản phẩm và các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo phát triển du lịch, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án đã được ban hành; rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch số 151/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông, KOLs, KOCs; kết nối với các địa phương trong vùng và thị trường Lào, Thái Lan để mở rộng thị trường khách.

Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, rà soát, lựa chọn các tài nguyên có tiềm năng để kết nối thành sản phẩm theo chuỗi lễ hội, sự kiện - điểm đến - vùng sản xuất - trải nghiệm - mua sắm; ưu tiên sản phẩm gắn với OCOP, làng nghề, đặc sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm.

Các cấp, ngành đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ du khách những tháng cuối năm.

Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số và truyền thông số trong du lịch, tiếp tục số hóa thông tin, hình ảnh điểm đến, cập nhật dữ liệu trên các nền tảng số; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến và phục vụ khách du lịch.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch, tiếp tục rà soát nhu cầu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thuyết minh, đón tiếp, ứng xử, phục vụ khách du lịch; chú trọng ngoại ngữ, marketing và kỹ năng số cho đội ngũ làm du lịch tại các quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp.

Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư và nâng cấp hạ tầng du lịch, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, cơ sở du lịch; quan tâm chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí và các dịch vụ bổ trợ tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Cùng đó, chú trọng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp và các địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; khuyến khích xã hội hóa, phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển sản phẩm và xây dựng điểm đến.

Cũng theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách tham quan ước đạt gần 5.247.777 lượt; khách lưu trú nội địa 1.052.732 lượt, tăng 24%; khách lưu trú quốc tế 20.502 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ.

Để đạt kết quả đó, các ngành, địa phương đã tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm như: xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch; tăng cường xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; tập trung chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu du lịch...