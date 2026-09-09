Ký hợp tác phát triển giữa TP Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh và một số địa phương

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các tỉnh dự hội nghị.

Sáng 9/9, tại tỉnh Nghệ An, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023 - 2025; ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính). Đồng chí Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ dự hội nghị. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi các địa phương phải nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và huy động hiệu quả các nguồn lực. Trong bối cảnh đó, tăng cường liên kết, hợp tác trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tạo ra bước chuyển rõ nét, hướng tới các chương trình hợp tác có chiều sâu, dài hạn với sản phẩm, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Các nội dung hợp tác cần tiếp tục được cụ thể hoá bằng những chương trình, dự án thiết thực; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tạo ra kết quả rõ nét. Các địa phương cần chủ động, trách nhiệm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình hợp tác, dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, thực chất.

Với nền tảng đã được vun đắp, với quyết tâm của lãnh đạo các địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, những nội dung ký kết sẽ sớm được cụ thể hoá bằng các chương trình, dự án và có kết quả cụ thể; để liên kết thực sự tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới và giá trị mới cho sự phát triển.

Các đại biểu theo dõi phim tư liệu đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP Hồ Chí Minh với một số tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục chương trình, các đại biểu đã theo dõi phim tư liệu đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP Hồ Chí Minh với một số tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, TP Hồ Chí Minh đã ký kết với 8 tỉnh, thành phố, gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

TP Hồ Chí Minh và các địa phương đã phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực, với 22 sự kiện cấp vùng và 98 hoạt động hợp tác song phương. Các hoạt động tập trung vào kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển du lịch, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, đào tạo, y tế và an sinh xã hội. Về lĩnh vực thương mại, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai 22 hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và giao thương, thu hút hơn 500 doanh nghiệp, hợp tác xã với hơn 700 sản phẩm làng nghề truyền thống.

Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức với hình thức ngày càng đa dạng, từng bước chuyển từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm sang kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, bán lẻ và các nền tảng thương mại điện tử. Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm triển khai.

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Kết nối, chuyển giao khoa học công nghệ năm 2025”, giới thiệu hơn 20 sản phẩm, kết quả khoa học và công nghệ; qua đó kết nối, giới thiệu các giải pháp công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả đạt được là cơ sở để các bên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, lựa chọn các nội dung hợp tác trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và có tính liên kết cao hơn trong giai đoạn 2026 - 2030.



PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu và tiến hành thảo luận.

Đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh phát biểu tham luận.

Tham gia thảo luận, đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh nhấn mạnh: để các nội dung ký kết trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 đi vào thực chất, cần phối hợp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đầu tư; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Định hình sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng; tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển du lịch, trọng tâm là hướng đến nghiên cứu, đầu tư phát triển và hình thành các trung tâm du lịch biển, khu du lịch sinh thái, các tuyến du lịch văn hóa - lịch sử. Cùng đó, phát huy tối đa vai trò cầu nối của cộng đồng doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị: bước vào giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh không gian phát triển ngày càng rộng mở, yêu cầu liên kết vùng ngày càng cao và cạnh tranh ngày càng mạnh, hoạt động hợp tác phải được nâng lên một tầm cao mới với tinh thần “Chủ động hơn – thực chất hơn – trọng tâm hơn – hiệu quả hơn; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, lấy kết quả cụ thể làm thước đo”.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kết luận hội nghị.

Các địa phương và các cơ quan, đơn vị tập trung chuyển mạnh từ hợp tác theo sự kiện sang hợp tác theo chương trình, dự án và chuỗi giá trị. Mỗi nội dung hợp tác cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng bên. Ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lớn, có tính lan tỏa và có khả năng triển khai lâu dài.

Chuyển từ kết nối cơ quan với cơ quan sang kết nối cả hệ sinh thái. Lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của hợp tác. Đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu trong hợp tác. Chuyển từ “ký kết” sang “hành động và kết quả”.

TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hệ thống phân phối, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học - công nghệ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương tiếp cận thị trường Thành phố và mở rộng liên kết với khu vực và quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình hợp tác; mạnh dạn đề xuất những mô hình mới, dự án mới, sản phẩm mới và phương thức hợp tác mới.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Thoả thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP Hồ Chí Minh với một số tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, mục tiêu hợp tác nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể; tạo cầu nối để doanh nghiệp hai bên liên kết, hợp tác. Triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh phát triển, mở rộng thị trường và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng KT-XH, nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng...

Các đại biểu ký kết thoả thuận hợp tác.

Bên cạnh các nội dung hợp tác chung giữa TP Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, TP Hồ Chí Minh thống nhất hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh về: phối hợp xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng của hai địa phương nhằm thúc đẩy tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Xây dựng các sản phẩm du lịch, các tour du lịch kết nối các tuyến, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch hướng đến cộng đồng. Hỗ trợ xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư của thành phố nghiên cứu, đầu tư vào Hà Tĩnh theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển sản phẩm OCOP. Hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, kết nối các dự án khởi nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa, du lịch của TP Hồ Chí Minh và các địa phương.